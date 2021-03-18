Образы Моллы Панаха Вагифа и Моллы Вели Видади в фильме о Победе Азербайджана

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представил короткометражный фильм Böyük qayıdış ("Великое возвращение"), посвященный победе Азербайджана во Второй Карабахской войне,

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма - Самир Гуламов, автор идеи - заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, генеральный продюсер - Ульви Джафаров, художник-постановщик - Вюсал Рахим, оператор-постановщик и монтажер - Хикмят Шахвердизаде.

Короткометражная лента, в которой представлены образы видных личностей Карабаха Моллы Панаха Вагифа и Моллы Вели Видади и отдана дань светлой памяти шехидов Первой и Второй Карабахских войн, а также наших предков, живших на этой земле и прославлявших ее в свое время.

Художественный руководитель проекта - директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения Алигисмет Лалаев сообщил, что "Великое возвращение" - это небольшая часть очень интересного проекта, который театр подготовит после пандемии.

Он отметил, что после долгой и горькой разлуки азербайджанский народ вернется на свои исконные земли, и снова в этих прекрасных краях зазвучит музыка.

"Сегодня Карабах свободен, и души наших предков обрели покой. Благодаря мудрой, дальновидной политике нашего Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева и героической азербайджанской армии наши исконные земли освобождены от армянских захватчиков", - сказал Лалаев.

Отметим, что роли в фильме исполнили заслуженные артисты Азербайджана Азизага Азизов и Надир Хасиев, актеры Гюльджахан Саламова, Гюльнара Абдуллаева, Амрах Дадашов, Ибрагим Ализаде и юные таланты Рахиб и Нурай Мамедзаде.

В фильме использованы материалы Министерства обороны, Государственного телевидения и Центра стратегических коммуникаций Азербайджана.