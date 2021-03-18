Скончался известный азербайджанский актер

Сегодня на 42 году жизни скоропостижно скончался азербайджанский актер и телеведущий Рамиз Гусейнзаде, сообщили Trend Life из близкого окружения. По предварительной версии, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.

Рамиз Гусейнздае родился в Сумгайыте. Работал на Space TV, Azad Azerbaycan TV, был ведущим юмористического проекта "Tək səbir", руководитель Arı production и Ari TV, принимал участие в различных проектах Comedy, был организатором ряда концертов отечественных и зарубежных исполнителей. У него осталось трое детей.