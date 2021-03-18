Эмин Агаларов организует Международный конкурс красоты

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) на своей странице в Instagram сообщил о планах по проведению в 2022 году конкурса красоты "Мисс ЖАРА", сообщает Trend Life.

"В следующем году мы впервые проведем "Мисс ЖАРА" - конкурс, который объединит все страны СНГ, и выберем самых красивых девушек. На базе этого конкурса создано "ЖАРА Models" - самое продвинутое и современное модельное агентство, где всем девушкам будут даны возможности реализоваться и в шоу-бизнесе, и в модельном бизнесе, а главное - монетизировать свои успехи через социальные сети, рекламных партнеров и спонсоров", - рассказал Агаларов.

Эмин Агаларов отметил, что все подробности о проведение международного конкурса красоты раскроет на следующей неделе.