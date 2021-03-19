Не только поэт: социально-экономические идеи Моллы Панаха Вагифа

Выдающийся представитель азербайджанской классической поэзии XVIII века Молла Панах Вагиф был в то же время одним из представителей прогрессивной социально-экономической мысли азербайджанского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, М.П.Вагиф родился в 1717 году в Газахском магале. Он обучался у весьма образованного человека своего времени Шафи Эфенди, затем окончил медресе. В конце 50-х годов XVIII в. Вагиф жил в Гяндже, а потом в Карабахе вплоть до его убийства в Шуше в 1797 году.

Некоторое время М.П.Вагиф учительствовал, но впоследствии длительное время (27 лет) был в должности главного визиря при дворе правителя Карабаха Ибрагим-хана. Формирование социально-экономических воззрений Вагифа неразрывно связано с этим периодом его деятельности, сложными процессами, происходящими в жизни Азербайджана.

Важное место в воззрениях М.П.Вагифа занимают актуальные проблемы времени - объединение ханств, ибо феодальная раздробленность служила серьезным тормозом для экономического развития; союз с Россией, которая могла избавить народ от бесконечных войн и нашествий.

XVIII век - сложный и противоречивый период истории Азербайджана. В 1747 году в результате дворцового переворота был убит Надир-шах. Созданное им большое, государство распалось. Воспользовавшись этой ситуацией, северные азербайджанские ханства провозгласили себя независимыми.

Однако, несмотря на получение политической независимости, для нее не была подготовлена прочная экономическая предпосылка. В такой обстановке М.П.Вагиф, занимавший должность визиря Карабахского ханства, в своей деятельности, несомненно, затрагивал и социально-экономические вопросы.

Разделение страны на ханства, феодальная раздробленность, отрицательно сказываясь на внутреннем экономическом развитии, поставили под серьезную угрозу длительное сохранение азербайджанскими ханствами своей независимости в окружении сильных государств. Эта объективная социально-экономическая ситуация послужила причиной возникновения идеи объединения азербайджанских земель и создания централизованного государства феодального типа.

Идея объединения азербайджанских земель усиленно проводилась Карабахским ханом Ибрагим-ханом и Кубинским ханом Фатали-ханом. И тот и другой сознавали, что осуществление этой общенациональной цели возможно через ориентацию на одно из сильных соседних государств.

Дальновидному М.П.Вагифу удалось сориентировать Ибрагим-хана на последовательную связь с Россией и дружескую политику с ней. Как визирь Карабахского хана, Вагиф непосредственно участвовал в разработке политики сближения этого ханства с Россией.

В период ханств трудовое население Азербайджана влачило жалкое существование. Основные группы крестьян - райаты, ранджбары, эляты вынуждены были выполнять множество повинностей, платить тяжелые феодальные подати. Существование высоких пошлин стало серьезным препятствием для развития ремесла, промышленности и торговли. Процветали произвол, беззаконие и несправедливость.

Вагиф не был равнодушен к этим важным социальным проблемам своего времени и в своих произведениях отразил существующую социальную несправедливость, протест народа против войн и кровавой политики, проводимых ханами во имя честолюбивых целей.

В гошме "Наступает байрам", написанной еще в период учительствования, Вагиф повествует о том, что общество разделено на богатых и бедных, выступает с позиций интересов тружеников против этого рожденного феодальным обществом неравенства:

Наступил байрам, Как нам быть теперь?

Ведь у нас [ни] муки ни чувала нет;

Риса в кладовой горстка, мерь не мерь,

Мяса нет давно, да и сала нет.

Рта нельзя раскрыть, не дают житья, -

Неугодный, мол, раб аллаха я,

Объедается у других семья,

А у нас? У нас и мотала нет.

Позиция, которую занимал Вагиф при ханском дворе, порой не позволяла ему открыто употреблять термины "неравенство", "несправедливость".

Однако в годы служения при дворе поэт в непосредственной близи наблюдал недостатки феодального режима, системы правления, несправедливости и в гениальном мухаммасе "Я правду искал", написанном в последний период творчества, открыто и горько выражает недовольство временем:

Я правду искал,

но правды снова и снова нет.

Все подло, лживо и криво -

на свете прямого нет.

В жалобе поэта на свое время нашли отражение социальные противоречия эпохи:

Все вместе и каждый порознь,

нищий, царь и лакей, -

Каждый из них несчастлив

в земной юдоли своей.

Их всех сожрала повседневность,

оторванность от людей,

И сколько бы я ни слушал

бесчисленных их речей,

В них, кроме лжи, неправды,

смысла второго нет.

Вагиф показывает, что, хоть ему и опротивело общество, в котором он живет, он не видит настоящего выхода и, обращаясь к поэту Видади, пишет:

Пока теплится жизнь,

не гляди ни на шаха, [ни] на кровопийцу.

Пока ноги держат,

беги из этого мира, -

Не гляди ни на сына,

ни на друга, ни на любимую!

Находясь на посту визиря Карабахского хана, М.П.Вагиф оказал значительное влияние на проведение благоустройства и строительные работы в ханстве.

В этот период центр ханства - город Шуша был благоустроен, построены крепости, заграждения и валы, имевшие экономическое, политическое и военное значение. Обладание Вагифом инженерными способностями обеспечило правильное расположение ханских построек.

В творчестве М.П.Вагифа сильны просветительские идеи. Эта черта проявляется и в личности самого Вагифа. Всестороннее мировоззрение, знания принесли ему огромную популярность в народе и послужили причиной создания пословицы: "Не всякий, кто учится, может стать Молла Панахом".

В XV - XVIII веках экономическая мысль в Азербайджане находила свое отражение не в самостоятельном виде, а в общих взглядах на общество, различных формах общественного сознания, художественном творчестве поэтов, философских воззрениях мыслителей, религиозных течениях и движениях, народных восстаниях и выступлениях протеста, деятельности выдающихся государственных людей.

В этих различных формах общественного сознания отразились различные качества экономических отношений и производительных сил времени, условия жизни различных классов и слоев общества.

Воззрения передовых мыслителей времени, отражавшие интересы народа, вели борьбу против реакционных воззрений господствующих классов. Передовых мыслителей времени всегда волновали и находили отражение в их творчестве пути избавления от отсталости и гнета, войн и грабежей, улучшения материального состояния народа.

Важная черта, характерная для всех выдающихся представителей социально-экономической жизни Азербайджана XV-XVIII веков, заключается в том, что они критиковали и осуждали безобразия своего времени, показывали определенные пути решения социальных противоречий эпохи.

Противоречивая историческая обстановка XV - XVIII веков и феодальная ограниченность оказали влияние и на социально-экономические воззрения выдающихся мыслителей, привели их к противоречивым, утопического характера выводам при решении некоторых социально-экономических вопросов.

Историческая ограниченность в воззрениях этих мыслителей прежде всего проявляется в том, что они пытались изменить жизнь народа в рамках существующего феодального строя. Видя и отражая в своих произведениях материальное неравенство, богатство и бедность, жалкое существование трудового народа, они не смогли разглядеть самые глубокие корни этих явлений и не смогли указать правильный выход из такого положения. Конечно, такое положение вытекало из самого характера времени.

В социально-экономических воззрениях азербайджанских мыслителей XV - XVIII веков есть мощный призыв к народу решить социальные проблемы времени, бороться со всякой несправедливостью. Поэтому, несмотря на определенную ограниченность с точки зрения революционизирующего воздействия на народ, создания и воспитания у него боевого настроя, социально-экономические воззрения этих мыслителей имеют неоценимое значение.