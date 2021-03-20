В Азербайджане соткана реплика ковра "Гаджигаиб" XIX века

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошла церемония срезки ковра, сотканного на основе ковра Hacıqayıb ("Гаджигаиб") конца XIX века Губинской школы, сообщили Day.Az в музее. Отметим, что ковер "Гаджигаиб" представлен в экспозиции музея.

На мероприятии было отмечено, что прекрасный ковер "Гаджигаиб" XIX века в дар азербайджанскому музею преподнес итальянский коллекционер Мирко Каттаи в 2018 году. Реплика ковра соткана сотрудниками отдела традиционных технологий музея, и имеет такие же параметры, что и ковер XIX века - плотность, размер, материал (основа, уток, ворс-шерсть), выбор цвета.

Ковер "Гаджигаиб"

Название ковра "Гаджигаиб", одного из наиболее древних образцов Губа-Ширванского типа, восходит к названию одноименного села. Центральное поле ковра образуют элементы "килимгюлю", "кетебе" и "бурма", которые располагаются раппортами снизу вверх, как это в целом характерно для губинских ковров. В центральном поле также можно видеть заполняющие элементы, такие, как "дараг", "агач", "гуш", "улдуз".

Бордюр ковра, включающий большую и малую кайму, украшен ритмично расположенными элементами орнамента - "гоша гуш", "килимгюлю", "шамдан" и "аждаха". Особое своеобразие придает ковру кайма с элементами "шамдан" и "аждаха", расположенная только в верхней его части. Примечательны семантические оттенки каждого из этих элементов, согласно которым эти изображения служат оберегами. Цветовая гамма ковра гармонична и спокойна. На песочном фоне центрального поля и большой каймы располагаются элементы бордового, темно-синего, золотистого, синего и зеленого цветов, причем все эти оттенки достигнуты при помощи натуральных красителей.