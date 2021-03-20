В Музее искусств проходит выставка "Гармония Новруза"

Деятели культуры и представители дипломатических миссий посетили выставку "Novruz ahəngi" (Гармония Новруза), которая проходит в Азербайджанском национальном музее искусств, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры. Музей подготовил для своих посетителей необычную экспозицию, в которой представлены не только картины известных художников страны, но и различные изделия народно-прикладного творчества.

Гости ознакомились с экспозицией, которая вобрала в себя духовные ценности Азербайджана, ауру традиций и обычаев праздника Новруз. Здесь представлены изделия из металла, изысканные образцы художественной вышивки, ковровых изделий и национальной одежды, живописные картины выдающихся азербайджанских художников и молодых авторов - Саттара Бахлулзаде, Азима Азимзаде, Марал Рахманзаде, Ваджии Самедовой, Алтая Гаджиева, Давуда Казымова, Эйюба Мамедова, Махмуда Тагиева, Садыха Шарифзаде, Сары Манафовой, Орхана Гусейнова и других. Большой интерес вызывают эскизы национальной одежды, созданные народной художницей Азербайджана Бадурой Афганлы для Государственного ансамбля песни и танца. В торжественной части мероприятия гостей приветствовал игрой на сазе Ашуг Элчин композицией "Novruz bayramınız mübarək olsun", был представлен видеоролик о традициях праздника Новруз в Азербайджане.

Выступившие министр культуры Анар Керимов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, директор музея Чингиз Фарзалиев, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов отметили, что в стране отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Было подчеркнуто, что благодаря успешной политике, уверенно проводимой Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, Азербайджан занял свое достойное место среди государств мира. Было отмечено, что благодаря героизму азербайджанских солдат и офицеров, в ходе 44-дневной Отечественной войны были освобождены от 30-летней оккупации исторические земли Азербайджана, почтена память шехидов Карабахской войны.

Экспозиция продлится до конца марта. Эта выставка - отличная возможность с пользой провести время в праздник Новруз.