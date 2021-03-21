https://news.day.az/culture/1327494.html В Азербайджане известный писатель умер от коронавируса
В Азербайджане известный писатель умер от коронавируса
Писатель Азер Абдулла умер от COVID-19.
Об этом сообщил его сын, писатель Алпай Азер.
Он сказал, что его отец умер вчера: "Он был серьезно болен. Его лечили в больнице около 20 дней, но мы его потеряли".
Allah rəhmət eləsin!
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