В Азербайджане известный писатель умер от коронавируса

Писатель Азер Абдулла умер от COVID-19.

Об этом сообщил его сын, писатель Алпай Азер.

Он сказал, что его отец умер вчера: "Он был серьезно болен. Его лечили в больнице около 20 дней, но мы его потеряли".

Allah rəhmət eləsin!