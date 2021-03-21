Умер народный артист Азербайджана

Сегодня после продолжительной болезни на 65 году жизни скончался известный актер театра и кино, ведущий актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Рамиз Мамедов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили его коллеги в социальных сетях. Знаменитый актер долгое время страдал онкологическим заболеванием.

Отметим, что в 2013 году актеру Р. Мамедову было присвоено почетное звание Народного артиста Азербайджана.

Allah rəhmət eləsin!