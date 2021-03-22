В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова звучит музыка Фикрета Амирова

Сегодня исполнилось пять лет со дня смерти выдающегося писателя, кинодраматурга и кинорежиссёра Максуда Ибрагимбекова. Данью памяти стало исполнение в стенах Центра творчества Максуда Ибрагимбекова композиции великого Фикрета Амирова "Страницы жизни" лауреатом республиканских и международных конкурсов, пианистом Вюсалом Айдемировым, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Максуд Ибрагимбеков (11 мая 1935 - 22 марта 2016) - народный писатель Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, кавалер государственных орденов Азербайджана "Истиглал", "Шараф" и "Шохрат", отмечен орденами Дружбы, Трудового Красного знамени, Папы Римского и т.д. Был депутатом Милли Меджлиса, почётным членом учёного совета Университета штата Луизиана, председателем Дворянского собрания Азербайджана. Скончался 22 марта 2016 года, похоронен в I Аллее почётного захоронения. Автор романов, повестей и рассказов, публиковавшихся в различных периодических изданиях мира. В творчестве Максуда Ибрагимбекова нашли отражение национальные особенности, обычаи и традиции азербайджанского народа, самобытный колорит Баку. Он писал о необычных и повседневных событиях, глубоко исследуя духовный мир персонажей, доводил до читателя их характеры. Во многих произведениях писатель, выступая в контексте общечеловеческих проблем, показывал образ жизни человека, сильного своими традициями. Создавая разнообразные, содержательные образы современников, своим творчеством снискал глубокое уважение и почтение многочисленных поклонников, навсегда вписав свое имя в историю национальной культуры. Произведения Максуда Ибрагимбекова переведены на многие языки мира. На основе его сценариев снято 18 художественных и 7 документальных фильмов. Среди них - "Я помню тебя, учитель" ("Наш учитель Джабиш"), "Последняя ночь детства", "Прерванная серенада", "В один прекрасный день", "Главное интервью", "Кто поедет в Трускавец?" и другие, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа, а также поставлены спектакли.

Центр творчества Максуда Ибрагимбекова был открыт 30 марта 2018 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Инициатором его создания стала супруга писателя Анна Ибрагимбекова, которая и возглавила его. Центр творчества Максуда Ибрагимбекова - это креативное пространство, сочетающее в себе лучшие элементы классики и современности, где творческая свобода и верность традициям, прогресс и память создают его уникальность и неповторимость. Это излюбленное место встречи творческой интеллигенции, где проводятся различные культурные мероприятия в области литературы, театра, кино, изобразительного и музыкального искусства, мастер-классы, просветительские мероприятия для детей, лекции на различные темы и т.д. В стенах Центра одновременно воссоздана атмосфера легендарных литературных кружков начала 20 века и креативных пространств 21 столетия. Здание состоит из двух этажей, террасы и подвала. На первом этаже расположена библиотека и конференц-зал, а на втором - музей Максуда Ибрагимбекова, библиотека и литературный кабинет писателя, где представлены все его книги, изданные в различные годы на почти сорока языках мира. Здесь также собраны все журналы, где опубликованы произведения писателя. Кроме того, среди экспонатов - ордена и медали, которыми Максуд Ибрагимбеков был награжден в различные времена за успехи в области литературы и общественно-политической деятельности, другие награды, депутатские мандаты, почетные грамоты, а также документ о выдвижении кандидатуры писателя в 2012 году на Нобелевскую премию. Поражает воображение уникальная коллекция старинного оружия, привезенного из различных стран мира или подаренного друзьями, и собрание картин, переданных в дар Центру Анной Ибрагимбековой вместе с семейными реликвиями.