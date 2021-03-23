В России отметят 60-летие со дня мировой премьеры "Легенды о любви" Арифа Меликова

На сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 23 марта состоится показ балета выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, академика Арифа Меликова "Легенда о любви", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт театра.

Показ посвящен 60-летию со дня его мировой премьеры. Балет также будет представлен зрителям 24 и 25 марта с разными составами исполнителей главных партий.

В 1958 году азербайджанский композитор Ариф Меликов приступил к работе над балетом, которая продолжалась два года. Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Театра оперы и балета (Мариинский театр). Создатель балета и хореограф Юрий Григорович.

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