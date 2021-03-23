Юсиф Эйвазов в образе Туридду со звездами Мариинского театра

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов 24 марта выступит на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) в опере Пьетро Масканьи "Сельская честь".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт театра.

В постановке Юсиф Эйвазов исполнит партию Туридду. Партнерами народного артиста Азербайджана в день показа станут звезды оперы - Екатерина Семенчук (Сантуцца), Екатерина Сергеева (Лола), Евгений Никитин (Альфио) и другие.

Сюжет оперы: Сантуцца полюбила своего односельчанина Туридду, и поверив его обещаниям жениться, связала с ним свою судьбу. Раньше Туридду был помолвлен с красавицей Лолой, которая не дождавшись его с военной службы, вышла замуж за богатого Альфио. И стоило Лоле пококетничать с Туридду, как в нем вновь пробудилось старое чувство, и он позабыл о Сантуцце. Сантуццу мучают обида и ревность и она раскрывает Альфио тайну измены его жены. Супруг обещает жестоко отомстить Туридду...