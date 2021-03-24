Экономические идеи великого Имадеддина Насими

В конце ХIV-начале XV века в Азербайджане были ярко выражены феодальный способ правления и феодальные производственные отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, усилился гнет Тимуридов, ожесточеннее стали войны между Тимуром и золотоордынским ханом Тохтамышем, невиданных размеров достигла социальная несправедливость.

Вопрос освобождения страны от иноземных захватчиков был в центре внимания народа как во времена Тимурленга, так и после его смерти. В частности, распри, начатые преемниками после смерти Тимурленга, за раздел захваченных им территорий, добавили напряженности и тревоги в духовную жизнь народа, стали серьезным препятствиемна пути общественно-культурного развития.

Такая духовная напряженность, конечно, способствовала более быстрому развитию социально-экономической мысли народа, и мыслители времени выразили свое отношение к этому вопросу.

Имадеддин Насими, вошедший в историю Азербайджана и Востока как гениальный мыслитель и талантливый поэт, является одним из выдающихся представителей передовой социально-экономической мысли своей эпохи.

Насими родился в азербайджанском городе Шемаха в 1369 (1370) году, в семье ремесленника. Первое образование Насими получил в шемахинском медресе, и среда крупного средневекового города сыграла важную роль в формировании его мировоззрения.

В то время в Азербайджане начинает борьбу хуруфизм - религиозио-политическо, течение, направленное против догм ислама и господства Тимуридов. Хуруфизм, выражавший идеологию эксплуатируемых классов, прежде всего городских ремесленников и бедноты, как общественное течение, зародился в Хорасане (восточный Иран), а его основоположником был тебризец азербайджанского происхождения Фазлуллах Найми (1339- 1394).

Подвергаясь гонениям, хуруфиты, одним из идеологов которых выступает Насими, переходили из города в город, распространяя свое учение, находя все новых приверженцев. Так, в конце жизни Насими очутился в городе Алеппо, подчиненном тогда египетским мамлюкам.

Насими выступал как бесстрашный поэт, обличавший несправедливость, ханжество, показывающий безнравственность, подлость служителей религии. Все привело к тому, что у него появилось много врагов среди духовенства, которые в 1417 году в Алеппо по приказу египетского султана Муэиеддина казнили его страшной казнью как безбожника.

Социально-экономические воззрения Насими сформировались под влиянием экономического развития городов Шемахи и Алеппо (Халеб) и господствующих в то время производственных отношений. В то время города Шемаха и Алеппо были крупными торговыми центрами. Они играли особую роль в развитии торгово-экономических связей между Востоком и Западом.

В Шемаху, являвшуюся столицей династии Ширваншахов, приходили торговые караваны за завоевавшим огромную славу ширванским шелком. Этот город был важным культурным центром, в котором жили и творили многие ученые и поэты.

С укреплением торговых связей между Ширваном и Сирией в конце XIV века превратился в важный центр торговли и город Алеппо. И то, что Насими пишет и творит в этих крупных торговых и культурных центрах, оказывает серьезное влияние на его социально-экономические воззрения.

Социально-экономические взгляды Насими сформировались также на превосходной интеллектуально-теоретической почве. Плодороднейшей почвой для жизненных взглядов Насими служили многочисленные устные народные дастаны, мировоззрение таких мыслителей, как Хагани, Низами. Насими хорошо знал произведения Саади, Ибн-Сины, Омара Хайяма, через арабские и фарсидские источники изучил древнегреческую философию Сократа, Аристотеля, Платона.

В конце XIV века в связи с напряженным политическим положением в стране как прогрессивное явление широко распространился хуруфизм. В отличие от исламской идеологии, являвшейся в Азербайджане основной идеологией в XIII - XV веках, хуруфизм проповедовал совершенно новое отношение к человеку. Согласно этому учению человек - наиболее активная и творческая сила, человек, овладевший законами развития природы и общества, в этом учении и есть бог.

Насими считает человека ценнейшим сокровищем в мире. Широко пропагандируемая Насими под оболочкой хуруфизма идея "все должно служить человеку, его благу и счастью" для своего времени, несомненно была весьма смелойи прогрессивной. Насими видит в человеке объективную реальность, принимает человека за точку отсчета, ищет в человеке основу всех возможностей:

Что Человек с тобой на свете б ни случилось,

Все: небо и земля в твой дух и ум вместились.

Ты, словно бог, един, ты властелин земли.

Ты - истина, ты - свет, ты - бог и божья милость.

Пропагандируемый Насими хуруфизм не ограничивается рамками религиозно-философского течения" а выражает многие аспекты социально-экономической жизни общества.

Выступая против местных феодалов, иноземных захватчиков, духовников, служивших их деспотизму, Насими объективно отражал интересы азербайджанских крестьян и городских низов. В этом трудном и опасном деле хуруфиты использовали коран, старалн замаскировать свои передовые общественно-политические и социально-экономические мысли за религиозно-мистической оболочкой.

По этой причине социально-экономические концепции хуруфизма не могли часто найти непосредственного выражения в творчестве Насими, многие проблемы и пути их решения даны завуалированно. К примеру, концепция человека, стоящая в основе творчества Насими, в действительности представляет собой целую систему взглядов, критическое осмысление действительности, призывает к борьбе за лучшее будущее.

Поэт ставит превыше всего деятельность людей, создающих материальные ценности, считает их ценнейшим сокровищем и, обращаясь к правящим кругам, пишет:

О, называющий камень драгоценностью,

Разве человек с такой красотой и добротой

- не драгоценность?

В концепции Насими перед человеком ставится задача познания самого себя. Для этого, как считает Насими, он должен изучить законы развития природы и общества, не довольствоваться размышлениями об уничтожении социально-эконномической несправедливости, а совершать практические дела. В этом нашла отражение вся революционная сущность хуруфизма.

Все творчество Насими, презрение к господствующим производственым отношениям во всех их проявлениях нашли прекрасное художественное воплощение во многих стихотворениях, ставших афоризмами:

Забыты в мире добрые законы,

Все люди змеи или скорпионы,

Нет в мире верности, нет доброты,

Нет больше ни любимых, ни влюбленных.

Трудно утверждать, что Насими видел недостатки и пороки критикуемого общества в его экономических отношениях, материальном базисе этого общества. Однако широкое отражение в творчестве Насими таких характерных для феодализма явлений, как алчность, ненасытная жадность, имущественное неравенство н т. д. свидетельствуют о том, что поэт не оставался равнодушным к социальным противоречиям общества, в котором жил.

Насими не ограничивается изображением жестокости и насилия в феодальном обществе, а показывает их причины. По его мнению, вся жестокость происходит от погони за богатством, стремления к власти. Отсюда его ненависть к накопительству, служащему причиной несчастий и бед людей, осуждение погони за богатством:

Знай, чем больше ты накопишь богатств,

тем больше у тебя будет забот.

Когда ты шах, где суд твой и устав?Насими, протестующий против имущественного неравенства, жизни за счет труда других, во многих стихотворениях призывает людей к справедливости. Однако, не встречая никакого отголоска у правителей своего времени, гениальный мыслитель печалится:

Коль кравчий ты, где твой веселый нрав?

Не всякой птицы тень приносит счастье,

Но если ты Симург, то где твой Каф?

Коль милости ты ждешь, что ж сам проходишь,

Руки страдающему не подав?

Большое место в произведениях Насими отведено воспеванию труда. Жить своим трудом он считает великим достоинством человека:

За пищу не поддайся подлецам,

Хлеб не найдешь, тебя найдет он сам.

Величье духа нужно человеку,

Жизнь - это буря, деньги - прах от века.

В то же время поэт видит, что своим трудом живут, как правило, беднейшие слои общества. Из-за того, что такие люди далеки от всяческих ухищрений и двуличия, он начинает считать бедность благом, осуждает богатство вообще:

Властитель, вся твоя казна

бессмысленный соблазн,

Богатства мира

- жалкий прах, клубящийся у ног.

Друг, от ничтожной суеты

с презреньем отвернись,

Тот, кто богатством покорен,

попал в тугой силок.

Насими гневно бичует тех, кто нещадно эксплуатирует трудовой люд, предупреждает их, что это может вызвать народный гнев:

Отруби и выкинь руку,

от которой больше вреда, чем пользы,

Держись теперь за руку того,

доброта которого благодеяние сеет,

Станешь тираном,

посеешь опять жестокость вокруг.

От зла жестокого тирана

на ниве лишь восстание возрастет.

Не уподобись тому дереву,

которое рубят и сжигают, -

Избежишь удара топора,

если посадишь гранатовое дерево.

Часто выдающийся мыслитель выражает свое отношение к несправедливости феодального способа производства в завуалированном виде. Например, намекая на то, что достойные люди своего времени томятся в темницах, а недостойные благоденствуют, поэт пишет:

Вспять вращается колесо истории

-разве конец свету пришел?

Орлы сидят в клетках, а

на лугах вороны играют.

Насими призывает людей к знаниям, считает знание истинным богатством человека. Несмотря на то, что у знающего человека мало единомышленников в феодальном обществе и его положение хуже, поэт считает знание важнейшим, мерилом достоинств человека:

Богатство на земле - талант и знанье

От плутов ты динара золотого не ожидай.

По мере того, как Насими совершенствуется в своем творчестве, переживают эволюцию и его социально-экономические воззрения, отношение к миру, в котором он живет.

В ряде первых произведений Насими, хотя и критикуется феодальный строй, нет призыва к его разрушению, уничтожению. Поэт печалится, видя несправедливость своего времени, но призывает не устранить, не уничтожить эти несправедливости, а бежать от них.

Обманный этот мир - не место для людей,

И ты мой скорбный дух, его покинь скорей.

Бегут за днями дни и за ночами ночи,

Не повернуть нам вспять поток ночей и дней.

Богатства мира - прах и счастье мимолетны.

Все, что ты здесь обрел, оставь и не жалей.

Насими ясно чувствует, что религиозная вера не помогает создать в мире счастливую и обеспеченную жизнь. Основу такой жизни надо искать в другом. Хотя Насими не видит ясных путей к нему, для него очевидно, что избавление от гнета и невежества возможно лишь через борьбу, уничтожение господствующих порядков.

Хотя Насими и не выдвигает в противовес критикуемому обществу свой вариант идеального государственного строя, он пишет, что придет время, когда всякая несправедливость и бесправие исчезнут и виновных постигнет кара.

Но я верю, что скоро конец будет бедам,

брызнет свет золотой, не горюй!

Сам пророк этот мир звал темницей -

и верно, но зачем же о том горевать?

Не вечна та темница, расстанешься скоро ты

навеки с тюрьмой - не горюй!

В целом можно сказать, что творчество Насими призывает к решению социальных проблем времени, вдохновляет на борьбу против несправедливости. В этом смысле Насими является активным, боевым глашатаем прогрессивной социально-экономической мысли своего, времени.