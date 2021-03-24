Эмин Агаларов внес ясность в вопрос с билетами на фестиваль «ЖАРА-2021»

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку, в ходе интервью российскому изданию в прямом эфире в Instagram раскрыл некоторые подробности проведения фестиваля в текущем году, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как известно "ЖАРА-2021" перенесена из Баку в Москву - фестиваль пройдет с 23 по 27 июня в "Лужниках", где на трех сценах выступят 250 артистов.

В ходе интервью Эмин Агаларов внес ясность в вопрос с билетами, которые изначально зрители приобретали в Баку.

"Можно вернуть билет и получить деньги назад, а также можно использовать его на фестивале в Москве. Или же оставить на следующий год, на фестиваль в Баку", - рассказал Агаларов.

Он также отметил, что при изменении даты любого концерта и фестиваля возникают невозвратные расходы, и это определенные потери для организаторов. Касаясь фестиваля "ЖАРА" в Баку, Эмин Агаларов подчеркнул, что проект масштабный, с огромной логистикой.

Отметим, что организаторы фестиваля "ЖАРА" - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Фестиваль "ЖАРА" - ежегодный международный музыкальный фестиваль. Основан в 2016 году. Впервые прошел с 9 по 10 июля 2016 года в Баку, на курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря.