Балет Фикрета Амирова записан для платформы Мариинского театра

Завершилась работа над видеоверсией балета "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова на платформе Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) - mariinsky.tv.

Об этом Day.Az сообщил заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

15-17 января балет был записан на Новой сцене театра (Мариинка-2) в Санкт-Петербурге во время гастролей балетной труппы Приморской сцены театра.

На записи балет звучит в исполнении оркестра и хора Мариинского театра под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Автор новой версии балета и хореограф-постановщик - наш соотечественник Эльдар Алиев (США/Россия), художник-постановщик - Петр Окунев (Россия), художник по свету - Сергей Мартынов (Россия), видеохудожник - Вадим Дуленко (Россия).

Инициатива проекта принадлежит генеральному директору и художественному руководителю Мариинского театра, всемирно известному дирижеру Валерию Гергиеву.

Запись спектакля будет доступна на платформе mariinsky.tv, который имеет 20 миллионов подписчиков.