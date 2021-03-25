Warner Music Group приобрела лейбл Zhara Music

Компания Warner Music Group приобрела российский лейбл Zhara Music. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Компания Zhara Music была основана менее трех лет назад народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым и популярным исполнителем Бахтияром Алиевым, известным под псевдонимом Bahh Tee.

Одновременно с покупкой было объявлено о создании российского подразделения звукозаписывающего лейбла с более чем 70-летней историей Atlantic Records, входящего в группу компаний Warner Music. Именно он будет представлять артистов, сотрудничавших прежде с Zhara Music.

"В результате сделки лейбл [Zhara Music] проведет ребрендинг, чтобы продолжить свою успешную деятельность в качестве Atlantic Records Russia и влиться в глобальную сеть Warner Music. Артисты Zhara Music уже известны в Китае и на Ближнем Востоке, и международное присутствие Warner Music поможет их дальнейшей популяризации в мире", - отметили в Warner Music Russia.

Бахтияр Алиев возглавит Atlantic Records Russia в качестве генерального продюсера.

"Приключение, в которое мы с Эмином пустились менее трех лет назад, было по-настоящему захватывающим. Мы знали, что слушатели полюбят нашу музыку и жаждут новых открытий, но даже мы были удивлены тому, как быстро все взлетело.

Теперь, став частью семьи Warner Music, мы поможем нашим артистам выйти на новый уровень как здесь, так и на мировой арене", - привели в пресс-службе его слова.