"Золушка" ученика Гара Гараева на российском фестивале "Дубль два@"

В рамках XII российского онлайн-фестиваля "Дубль два@" состоится показ оперы "Золушка" Леонида Вайнштейна - представителя азербайджанской композиторской школы, ученика знаменитого Гара Гараева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль пройдет 6-20 апреля 2021 года. Показ оперы-сказки "Золушка" состоится девятого апреля в рамках особой секции фестиваля - "Театральный антракт".

Отметим, что премьера "Золушки" состоялась в Баку, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в 1985 году. Спустя 35 лет удивительные превращения и волшебство на сцене "Геликон-оперы" были созданы при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий.

В сюжете оперы, написанной по мотивам легендарной сказки Шарля Перро, добро и красота побеждают зло и зависть. Гостеприимный Сказочник вовлечет зрителей всех возрастов в увлекательную игру. Зрители увидят оживающие предметы: тыква превратится в сверкающую карету, мыши - в прекрасных лошадей, а Золушка - в Принцессу... Режиссер-постановщик оперы - Илья Ильин, дирижер-постановщик - народный артист Азербайджана Ялчин Адыгезалов.

Секция фестиваля "Театральный антракт" в текущем году включает в себя четыре музыкальных спектакля: оперу, классическую оперетту и два мюзикла - современных, но на исторические темы.

Леонид Вайнштейн (20 апреля 1945 - 20 июня 1994) - азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана. В 1963 году окончил теоретическое отделение Музыкального училища имени А. Зейналлы (сейчас - Бакинский музыкальный колледж), а в 1968 году - Азербайджанскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции Гара Гараева.

Леонид Вайнштейн - автор опер, оперетт, оркестровых произведений, балета, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.