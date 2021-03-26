Азербайджанские келагаи в картинах художников

Женские национальные головные уборы в Азербайджане на протяжении всей своей истории отличались удивительным разнообразием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, их общий вид уже целиком сложился к XVI-XVII вв. и к тому времени основных видов женских головных уборов насчитывалось достаточно много.

Азербайджанка в келагаи - распространенный мотив в национальном изобразительном искусстве.

Если беглым взглядом окинуть работы художников Азербайджана советских лет и периода независимости, то нетрудно заметить, что ключевым атрибутом одежды азербайджанской женщины в них выступает этот традиционный платок.

Очень часто художники стремились представить своих героинь в романтическом ключе, в органичной для них среде.

ГАЛЕРЕЯ: