Азербайджанские келагаи в картинах художников

Женские национальные головные уборы в Азербайджане на протяжении всей своей истории отличались удивительным разнообразием.
Азербайджанка в келагаи - распространенный мотив в национальном изобразительном искусстве.
Если беглым взглядом окинуть работы художников Азербайджана советских лет и периода независимости, то нетрудно заметить, что ключевым атрибутом одежды азербайджанской женщины в них выступает этот традиционный платок.
Очень часто художники стремились представить своих героинь в романтическом ключе, в органичной для них среде.
Азим Азимзаде. "Свадьба у бедных" (1931)
Азим Азимзаде. "Свадьба у богатых" (1931)
Ашраф Мурад. "Дорога, ведущая в колхоз" (1970-е)
Бёюкага Мирзазаде. "Ленкоранские девушки"
Бёюкага Мирзазаде. "Сбор урожая" (1963)
Бёюкага Мирзазаде. Портрет крестьянки
Бёюкага Мирзазаде. Портрет сельчанки
Ваджия Самедова. "Хлопкоробка Сурейя Керимова" (1957)
Г.Г. Гагарин. "Жительница Шемахи" (1848-1852)
Г.Г. Гагарин. "Жительница Шемахи". (1848-1852)
Гасан Ахвердиев. Женский портрет
Гейюр Юнус. "На яйлаге" (1983)
Джахангир Рустамов. Цикл "Трудящиеся полей"
Джахангир Рустамов. "Южанки"
Джахангир Рустамов. Цикл "Трудящиеся полей".
Джахангир Рустамов. Цикл "Трудящиеся полей"
Лаура Гурбанова. "Проект Семь красавиц".
Лаура Гурбанова. "Проект Семь красавиц"
Марал Рахманзаде. "Девушки с кувшинами"
Марал Рахманзаде. "Женщины"
Марал Рахманзаде. "Танец"
Микаил Абдуллаев. "Жатва"
Микаил Абдуллаев. "Девушка из Ленкорани"
Микаил Абдуллаев. "Девушки-рисоводы" (1950-е)
Микаил Абдуллаев. "Июнь 1941-го"
Микаил Абдуллаев. "Портрет бригадирши Рахшанды" (1954-1955)
Микаил Абдуллаев. "Хлопок" (1977)
Микаил Абдуллаев. "Чайные плантации"
Микаил Абдуллаев. "В селе"
Микаил Абдуллаев. "Сбор чая в Астаре"
Надир Абдурахманов. "Смотря в горы" (1970)
Наталья Миклашевская. "Ковровщицы" (1937
Октай Садыхзаде. "Ордубадская девушка" (1970-е)
Октай Садыхзаде. "Портрет колхозников" (1972)
Октай Садыхзаде. Женский портрет
С.Намитокова-Манафова. "Съезд женщин Востока". (1977)
Салам Саламзаде. "Под солнцем" (1958)
Таги Тагиев. "Мои дедушка и бабушка"
Таги Тагиев. Женский портрет
Таир Салахов. "Женщины Апшерона" (1967)
Ф.А. Модоров. "Ковроткачество" (1930-е)
Ф.А. Модоров. Портрет тюрчанки (азербайджанки). (1929)
Халида Сафарова. Портрет Марал Рахманзаде (1960-е)
Хафиз Зейналов. Женский портрет
Хафиз Зейналов. Портрет Натаван
Эвелина Алиева. Женский портрет в келагаи
Эльман Мустафазаде. "Женщина"