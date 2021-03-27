В павильоне Азербайджана на ВДНХ стартует фестиваль кукольных театров

В Москве в павильоне Выставочно-торгового центра Азербайджана на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) c 27 марта до 18 апреля пройдет весенний фестиваль кукольных театров, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ВДНХ.

Гостей фестиваля ждут спектакли от театра кукол "Мастерская образов", среди которых - "Алиса в Стране чудес", "Сказка о Гусенке", "Волшебная лампа Аладдина" и "Под алыми парусами".

В спектаклях задействованы авторские куклы ручной работы (марионетки, куклы перчаточного типа и другие), а также неповторимые декорации, с которыми в конце представления каждый зритель сможет познакомиться поближе. Репертуар фестиваля подобран таким образом, чтобы каждый ребенок мог найти что-то интересное для себя: здесь и поучительные сказки для самых маленьких, и таинственные истории для детей постарше.