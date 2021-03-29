Талантливые женщины в арт-проекте

Основатель и руководитель Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова провела международную онлайн-выставку. Об этом сообщила Trend Life сама глава Ассоциации, передает Day.Az.

В проекте приняли участие около 200 художников из разных стран мира, которые представили более 500 произведений.

Цель мероприятия - ознакомить широкую зрительскую аудиторию с творчеством талантливых женщин, подробно рассказать об их деятельности и представить созданные ими художественные произведения.

В рамках арт-проекта пианистка и композитор Ренара Ахундова и пианистка Саида Зульфугарова представили музыкальные композиции.

Отметим, что Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова была создана в 2017 году во Франции по инициативе Асмер Нариманбековой, дочери видного представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР и Азербайджана.

Цели и задачи Ассоциации - развитие и популяризация искусства и культуры между Францией и Азербайджаном. Ассоциация ведет активную работу на международной̆ арене по продвижению молодых талантов из разных стран мира, сотрудничает с ведущими мировыми организациями.