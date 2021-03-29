В Москве покажут балет Низами Гянджеви «Семь красавиц»

30 марта на сцене Московского Губернского театра будет поставлен балет "Семь красавиц" великого азербайджанского композитора Гара Гараева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры, этот балет был показан на сцене Губернского театра 9 февраля в постановке театра "Русский балет".

В этот раз балет будет показан по случаю 880-летия Низами Гянджеви.

Балетмейстерами-постановщиками спектакля являются народные артисты Азербайджана Рафига Ахундова и Магсуд Мамедов. Балетмейстер театра "Русский балет", заслуженный артист Азербайджана Виталий Ахундов подготовил новую редакцию спектакля.