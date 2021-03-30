Тайны азербайджанских овданов

Овданы - древние резервуары по сбору воды строили по всей территории Азербайджана. Овдан - это относительно неглубокий, по сравнению с вертикальными колодцами, накопитель воды, в основе которого чаще всего лежало углубление, сделанное в основании породы, до которого добирались, прорывая наклонную траншею.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, свод или гумбаз предотвращал значительное испарение воды, в определённой мере защищал от пылевых и песчаных бурь, создавал постоянную тень. Вода в таких хранилищах оставалась холодной в самый знойный период года.

Полуподземными водохранилищами похожего типа имелись в некоторых районах Турции, Ирана и в Центральной Азии. В Азербайджане их называли овданами, а в Средне Азии - сардоба. Сардоба, (перс. آب انبار‎ - буквально хранилище для воды) - гидротехническое архитектурное сооружение. Здесь интересен сам термин - сложносоставное слово, состоящее из двух частей: на персидском языке sard - "холодный" и âb - "вода".

Принцип же построения овдана отражен в самом его названии - тюркское "овук/овдан" означает выемка или углубление. Есть версия, что слово происходит от персидского "аб" - вода, но в таком случае, сооружение должно было называться "абдан". Как видно, "овдан" имеет тюркский корень, а "сардоба" чисто фарсидское происхождение.

Строительство овданов считалось делом богоугодным и общественно значимым. Овданы строились с древних времен. Например в овдане, который был обнаружен в поселке Гала, была надпись, что он был построен в во время правления шаха Аббаса II и датируется 1665 годом.

Согласно В.Н.Левиатову: "... при Халилулле I в 15 веке была возведена основная часть Дворца Ширваншахов в Баку, а также построены многочисленные караван-сараи, бани, овданы и другие объекты по всему Ширвану".

СТРОЕНИЕ ОВДАНА

При постройке применялась богатая и разнообразная технология, выработанная и проверенная практикой столетий. Мастера, создавшие овданы должны были, разбираться как в геологии, так и в строительных работах. Помимо всего, строительство овдана еще и титанический труд, особенно в случае с овданами выдолбленными в скальной породе.

В классическом варианте овдан представлял собой наклонное строение с уходящим вниз коридором со ступенями, доходящими до подземного помещения (обычно на глубине 3-4 метров), которое и являлось накопителем воды, просачивающейся из окружающего грунта.

По этой причине овданы чаще всего сооружались на наклонном ландшафте, поверхность которого впитывала атмосферные осадки на большой площади. Лестницы обычно делались широкие, на которых можно было сидеть. Овдан имел и другой выход, в виде колодца. Вход в овдан, также был обустроен. Фасадная часть постройки обычно строилась в виде портала.

При этом либо вверху портала, либо на боковой стороне, либо внутри на арках устанавливались надписи, вырезанные на камне. На них указывались имя строителя, дата возведения, иногда посвящение какому-либо известному человеку, заказавшего строительство овдана или финансировшего его постройку.

Некоторые овданы строились без портала, например "Ислам Овданы" (поселок Маштага, недалеко от Баку). Он не имел свода, а был построен как бы с "открытым верхом".

Почти все овданы были устроены так, чтобы обеспечить не только накопление воды, но и предотвратить ее испарение. Поскольку овдан был комплексным сооружением, строительство отдельных частей требовало индивидуального подхода в соответствии с теми функциями, которые им предстояло выполнять.

Входной портал, наклонный коридор, ступени, массивные плиты потолка и толстые стены, обеспечивающие охлаждение воздуха, купольный потолок подземного помещения, выполняющий также роль конденсатора, осветительные и вентиляционные отверстия, стены и дно накопительного помещения - все это превращало сооружение овдана в довольно сложный строительный обьект.

По строению овданы можно разделить на три категории: вырезанные в скальной породе и собирающие дождевую воду (овдан в поселке Гюздяк), овданы построенные на мягком песчаном грунте и собирающие в основном грунтовую воду (овданы Гала), овданы смешанного типа собирающие как дождевую так и грунтовую воду (овданы между поселками Маштага и Нардаран).

Скальные овданы - самые сложные в техническом исполнении. Их отличие заключается, прежде всего, в том, что такие овданы вырезались прямо на открытых выходах скальной породы. При этом выбиралась наклонная скальная поверхность, на нижней стороне которой, выдалбливалась водосборная емкость. Вода, стекавшая по поверхности скалы во время дождей, собиралась специально подготовленными бороздами, направлявшими ее внутрь овдана.

Таким образом, использовалась вся "полезная площадь скалы". Нехитрая, но очень эффективная система накопления жизненно необходимой пресной воды.

Пустынная и полупустынная местность, засушливость климата и отсутствия естественных водных источников, привело к построению овданов, почти во всех деревнях Апшерона, на пути следования караванных путей, а также во дворах караван-сараев. В одном только поселке Гюздяк было 24 овдана.

В сухих степях, полупустынных и пустынных районах зачастую овдан являлся единственным источником воды. В ряде мест торговые караванные пути без системы овданов, расположенных по пути следования, вообще не могли существовать. Великий Шелковый Путь на отдельных своих участках обязан своим существованием исключительно овданам.

К сожалению, участь овданов оказалась незавидной.

Централизованное обеспечение города водой сыграло свою роль в забвении овданов. К тому же, с 1923 по приказу бакинского ВЧК овданы забрасывали, боясь того, что там может храниться оружие. Большинство овданов со временем разрушлились или были заброшены. Помимо этого, из за изменения уровня грунтовых вод, большинство овданов высохли.

В начале XXI в. на территории Азербайджана были отмечены следующие овданы:

"Ислам овданы" в пос. Маштага,

"Амираслан овданы" в пос. Маштага,

Овдан между пос. Нардаран и Маштага,

3 овдана на территории между Нардараном и Ляхиш,

овдан в пос. Гюздяк,

овдан по дороге в торг. центр Сядяряк близ Баку

несколько овданов в деревне Гала,

остатки овдана в пос. Рамана,

овдан в деревне Ходжасан,

два овдана в пос. Сангачалы,

овдан не далеко от горы Бешбармаг,

два овдана в деревне Зых,

овдан в пос. Шаган,

овдан в пос. Балаханах

овдан в Ичери Шехер (Баку).

ОВДАНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА: