Завершился прием заявок на конкурс Böyük Qayıdış

Завершился прием заявок на объявленный Министерством культуры Азербайджана конкурс проектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение").

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства.

Цель конкурса - поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа, стимуляция деятельности государственных студий и независимых продюсерских центров, работающих в этом направлении, пропаганда национально-нравственных и общечеловеческих ценностей через фильмы, а также создание кинолент о Великой Победе в Отечественной войне.

Из представленных проектов 49 работ, отвечающих условиям первоначального допуска к конкурсу, получили право на участие во втором отборочном этапе - художественном. Темы представленных проектов отражают Великую Победу нашего народа в Отечественной войне, героическую борьбу азербайджанских военнослужащих за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, единство и деятельность наших граждан в тылу,

Из принятых проектов 5 представлены телеканалами, 7 - государственными студиями, 37 - независимыми продюсерскими центрами.

Фильмы, прошедшие во второй этап, будут оцениваться жюри до 16 апреля 2021 года. Отобранные среди них проекты будут участвовать в третьем этапе - питчинге.

В ходе третьего этапа авторы смогут защитить свои проекты на открытом питчинге, который состоится 19-29 апреля 2021 года. На этом этапе на основании мнения жюри будут определены лучшие проекты.

Проекты-победители будут объявлены 30 апреля 2021 года. Они будут сняты представившими их компаниями по заказу и финансовом обеспечении Министерства культуры.