Почему музеи в Азербайджане не работают по выходным?

С началом пандемии в Азербайджане, как и в других странах мира, был введен карантинный режим. Одним из условий данного режима было закрытие не только театров, концертных залов, но и музеев.

К счастью, уже 31 августа 2020 года решением Оперативного штаба при Кабмине были сняты ограничения на деятельность музеев с условием соблюдения правил эпидемиологической безопасности. То есть теперь посетители обязаны были пройти проверку температуры тела на входе, носить маску в помещении и соблюдать социальную дистанцию.

Но случилось еще одно изменение - музеи стали работать в новом графике. Если раньше музеи Азербайджана при министерстве культуры не работали лишь в понедельник, то теперь они не работают и по выходным.

Многие посетители не знают о новом графике работы музеев, поэтому, направляясь туда в выходной, сталкиваются с закрытыми дверями. К тому же большинство людей проводит будни на работе и не может уделить время посещению музеев.

На вопрос Day.Az о причине перехода музеев при министерстве культуры на новый график работы ответила заведующая отделом музейного дела и контроля за культурными ресурсами Наргиз Абдуллаева.

Было отмечено, что причиной подобного графика работы музеев является не только отсутствие общественного транспорта в выходные дни, но и тщательные дезинфекционные работы, которые проводятся в музеях.

"Помещения наших музеев требуют слишком много времени для дезинфекционных работ, и для этого мы выбрали выходные дни, когда в стране к тому же отменена работа общественного транспорта. Чтобы избежать распространения коронавируса нам также, к большому сожалению, приходится уменьшить посещаемость. Мы не можем позволить того, чтобы в помещении одновременно находилось много людей. Надеемся, что посетители отнесутся с пониманием к происходящему. И отмечу, что музеи вернутся к прежнему графику работы как только это станет возможным ", - сообщила Н. Абдуллаева.

Добавим, что частные музеи и галереи, а также находящиеся в подчинении у других ведомств могут работать в ином графике. Советуем читателям ознакомиться с графиком работы музея или галереи, которую они хотят посетить, заранее. Сделать это можно на сайте или социальных страницах музеев.

Советуем читателям заглянуть на сайт museum.az, где можно найти информацию о музеях страны и мероприятиях в них.

Франгиз Агаларова