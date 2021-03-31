В Союзе композиторов почтили память жертв геноцида азербайджанцев

В Союзе композиторов Азербайджана состоялось расширенное заседание секретариата с участием членов Правления творческой организации, посвященное отмечаемому 31 марта Дню геноцида азербайджанцев.

Как передает Day.Az, заседание открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде, которая подчеркнула, что этот день является одним из самых печальных в истории Азербайджана, днем памяти тех, кто безвинно погиб в результате резни, устроенной в марте-апреле 1918 года армянскими дашнаками против мирного населения.

Выступившие на заседании секретари Союза композиторов, заслуженные деятели искусств республики Земфира Кафарова, Джалал Аббасов, ответственный секретарь, доктор искусствоведения Джамиля Гасанова также говорили о том, что события 103-летней давности, когда армянскими шовинистами было уничтожено на почве этнической и религиозной неприязни до 50 тысяч жителей Баку и различных регионов страны, никогда не сотрутся из памяти азербайджанского народа.

Союз композиторов Азербайджана ежегодно 31 марта проводит мероприятия в память о жертвах этих кровавых событий. Традиционно на них исполняются произведения азербайджанских композиторов мемориального жанра. И сегодня в зале Союза композиторов прозвучали глубоко трагические, скорбные сочинения композиторов, выходцев из Карабаха Джалала Аббасова ("In memoriam..." для струнного оркестра) и Рауфа Алиева ("Вспоминая крутые ущелья Шушы" для симфонического оркестра), представленные в формате аудиозаписи.

В завершение мероприятия присутствующие минутой молчания почтили память жертв трагедии геноцида.