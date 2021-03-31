https://news.day.az/culture/1329908.html Когда будет реконструирован мавзолей Вагифа в Шуше? - отвечает министр
Когда будет реконструирован мавзолей Вагифа в Шуше? - отвечает министр
Ожидается, что работы по реконструкции мавзолея Вагифа в Шуше будут завершены летом нынешнего года.
Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
Он также коснулся вопроса строительства Музея Победы в Баку.
"Музей Победы станет грандиозным комплексом. Его строительство начнется после разработки и утверждения соответствующего проекта", - сказал Керимов.
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