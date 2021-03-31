Когда будет реконструирован мавзолей Вагифа в Шуше?

Ожидается, что работы по реконструкции мавзолея Вагифа в Шуше будут завершены летом нынешнего года.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Он также коснулся вопроса строительства Музея Победы в Баку.

"Музей Победы станет грандиозным комплексом. Его строительство начнется после разработки и утверждения соответствующего проекта", - сказал Керимов.