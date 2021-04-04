Мансум Ибрагимов навестил Рямиша в больнице

Как известно, народный артист Рафиг Гусейнов (Рямиш) был госпитализирован по распоряжению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как передает Day.Az, сегодня его в больнице навестил Мансум Ибрагимов.

Он поделился фотографиями визита на своей странице в социальных сетях.