https://news.day.az/culture/1331031.html Мансум Ибрагимов навестил Рямиша в больнице - ФОТО
Мансум Ибрагимов навестил Рямиша в больнице - ФОТО
Как известно, народный артист Рафиг Гусейнов (Рямиш) был госпитализирован по распоряжению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Как передает Day.Az, сегодня его в больнице навестил Мансум Ибрагимов.
Он поделился фотографиями визита на своей странице в социальных сетях.
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