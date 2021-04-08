ОИС оценит ущерб культурным памятникам Азербайджана в Карабахе

Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет работу по оценке ущерба, нанесенного культурным памятникам Азербайджана в результате армянской агрессии.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал помощник генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмад Каваеса Сенгендо, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Культурным памятникам Азербайджана нанесен серьезный ущерб. ОИС должна донести эту информацию до мировой общественности и провести работу для оценки ущерба", - сказал он.