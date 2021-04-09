Госпитализирован режиссер Эльдар Гулиев

Народный артист, режиссер Эльдар Гулиев вновь госпитализирован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, народный артист, состояние здоровья которого ухудшилось, несколько дней назад был доставлен в клинику MediClub.

В настоящее время он находится в реанимации.

Отметим, Гулиев был госпитализирован 18 января. Из больницы его выписали в начале марта.