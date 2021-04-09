https://news.day.az/culture/1332489.html Госпитализирован режиссер Эльдар Гулиев
Госпитализирован режиссер Эльдар Гулиев
Народный артист, режиссер Эльдар Гулиев вновь госпитализирован.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, народный артист, состояние здоровья которого ухудшилось, несколько дней назад был доставлен в клинику MediClub.
В настоящее время он находится в реанимации.
Отметим, Гулиев был госпитализирован 18 января. Из больницы его выписали в начале марта.
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