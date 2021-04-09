Скончался азербайджанский композитор Ильхам Абдуллаев

На 61 году жизни после продолжительной болезни, скончался композитор, бывший художественный руководитель Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Ильхам Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мльхам Абдуллаев является автором таких классических композиций как "Hamı qonaq bu dünyaya", "Vokaliz", "İthaf", "Aşıqsayağı", "Çətir", "Mehriban qızlar", "20 Yanvar", "Elegiya", "Rəqs", "Rektaym" и т.д. Был победителем ряда международных проектов, среди которых Международный фестиваль-конкурс композиторов в Санкт-Петербурге (2003), Международный конкурс композиторов Южного Кавказа "Защитите детей!" в Тбилиси (2004) и т.д.