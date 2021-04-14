История о том, как простое объявление может изменить жизнь

Мир театра загадочен и удивителен, он привлекает зрителя, завораживает его. При первой мысли о творцах этого прекрасного мира, задумываешься об актерах, режиссерах... Но в театре служат и люди, которые выполняют административную работу, без труда которых невозможно представить жизнь храма искусства.

В беседе с Trend Life заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов рассказал о работе театра и важных этапах в его развитии. Удивительно, что проработав около 30 лет в театре, Ильхам Мамедов практически никогда не давал интервью, а ведь ему есть что рассказать. О своей работе, родном театре, всех, кто служит в этом храме искусства, он говорит с огромной любовью и уважением. Бакинскую русдраму Ильхам Мамедов называет не иначе как своим домом, а коллег - родными людьми, которых связывает безграничная любовь к театру, огромное желание трудиться на его благо, развивать и приумножать его успехи, передает Day.Az.

- Давайте начнем с начала - как сложилось, что Вы стали работать в театре?

- Отслужив в армии, устроился обычным рабочим на предприятие "ЮжКасРыбвод". А жил я недалеко от русского драматического театра, и часто проходил мимо. Так вот, однажды на стене здания театра увидел объявление о наборе сотрудников на различные вакансии. Среди прочих должностей в театр требовался и администратор. Признаюсь, я тогда не имел полного представления о том, в чем заключается работа администратора театра, но решил попробовать. Позвонил по указанному номеру в отдел кадров, где мне подтвердили, что в театр действительно требуется администратор.

Тогда директором театра был Адалят Велиев - большой профессионал, человек, который знал о театре все и безукоризненно выполнял свою работу. Так вот, прихожу я устраиваться на работу, к директору меня провожает Адалят Гаджиев, который тогда был заместителем директора (прим. - сейчас директор театра, член Союза театральных деятелей, заслуженный работник культуры). На собеседовании Адалят Велиев спрашивает меня, что я знаю о работе администратора, и я честно отвечаю, что слабо представляю себе это, но готов учиться...

- И Вы оправдали доверие руководства театра...

- Вначале руководство дало мне несколько поручений, которые выполнить в то время было нелегко, да еще человеку без опыта и определенных связей в этой сфере. Приложил все усилия, чтобы исполнить задания, и у меня получилось. С этого момента я и начал работать в театре администратором. Помню первый спектакль - это была премьера постановки "Тахмина и Заур" по произведению Анара, а ставила его режиссер Тамилла Магеррамова.

- Наверное, приступив к работе, Вам приходилось вводить и какие-то новшества?

- Шел 1992 год, время довольно сложное, в городе комендантский час, зритель в театр практически не ходил, многим вообще было не до искусства... В то время нужно было грамотно проделать колоссальную работу, чтобы привлечь зрителя в театр. Первое, что я сделал - сидел в отделении кассы, чтобы напрямую быть в диалоге со зрителем, иметь представление, что ему интересно, знать его вкусы и потребности. В театре шли спектакли, которые, несомненно, собирали публику, например, "Хочу купить мужа". Так вот, когда зритель покупал билеты на этот спектакль, я в приложение к ним предлагал билет и на другие постановки.

Проходит совсем немного времени, руководство вызывает меня и спрашивает, мол, что случилось, как удалось повысить продажи билетов на спектакли, показы которых, скажем так, были нерентабельными.

- Откуда у Вас - человека, на тот момент мало знавшего о внутренней работе театра, было представление, как действовать, с чего начинать?

- Сам не знаю откуда... Не знаю, как это все воплотилось во мне. Мне никогда не было страшно браться за что-то новое, думал так - не понравлюсь, или не получится, всегда можно уйти. Но, как видите, до сих пор работаю в театре.

По прошествии совсем небольшого промежутка времени я иду на повышение - на должность старшего администратора.

К концу 1992 - началу 1993 годов Адалят Велиев уходит в министерство культуры на должность замминистра. Перед тем как приступить к новой должности он подписывает еще один приказ - о назначении меня главным администратором. Вот так за совсем короткое время, всего пять месяцев, я от просто администратора стал главным администратором Русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Да, и еще Адалят Велиев дал мне важный совет, сказав, что я обязательно должен получить высшее образование. Я внял его рекомендации и окончил факультет международных экономических отношений и менеджмента Бакинского университета менеджмента. Уже потом понял, как Адалят муаллим был прав.

- Какие задачи стояли перед Вами в должности главного администратора?

- После Адалята Велиева директором театра был назначен Марат Ибрагимов, который проработал в театре около 15 лет, его заместителем был Адалят Гаджиев, а главным режиссером в 1993 году стал Александр Шаровский.

Основные задачи у нас были, как и прежде, привлечь и сохранить интерес публики. В тот период завлечь зрителя в театр драмой было нелегко - время было тяжелое, а если еще и на сцене драма... Владимир Неверов (прим. - заслуженный работник культуры Азербайджана, драматург, музыкальный оформитель постановок в театре) написал пьесы "Все звезды", "Встретимся на Торговой" - это были те спектакли, на которые зритель приходил отвлечься от житейских трудностей, отдохнуть, просто посмеяться. Спектакли по пьесам Неверова в постановке народного артиста Александра Шаровского так полюбились, что зритель приходил на них по нескольку раз.

Но были и те, кто критиковал нас за них, аргументируя, что шоу не место в драмтеатре. Я всем объяснял, что это театрализованные шоу-спектакли, с участием всех актеров театра - начиная от молодёжи и заканчивая народными артистами. Играли все, и все понимали, что театру нужно поднимать свой имидж, свою планку.

- Наверное, на эти постановки билеты раскупали, как только они поступали в продажу?

- Да, это так. Но с билетами была и другая история...Практически все театры тогда сотрудничали с распространителями - людьми, которые ходили по различным организациям, учебным заведениям, предприятиям и продавали билеты, естественно, получая за это проценты. Но зачастую с распространителями возникали проблемы - то деньги в кассу театра вовремя не вернут, то билеты не продадут. Я обратился к замдиректора Адаляту Гаджиеву с предложением не пользоваться помощью распространителей, а самому выполнять их обязанности, чтобы точно быть уверенным в проделанной работе. Сам стал налаживать связи, выстраивать отношения и работа "закрутилась".

Отмечу, что уже около 12 лет в Азербайджане действует система онлайн-заказа и продажи билетов iTicket.AZ. Это очень удобная система, у которой масса преимуществ. Нам, учреждениям культуры, очень удобно с ними работать. Да и зрителю комфортно, не надо ходить по кассам, искать билеты, можно, не выходя из дома, онлайн посмотреть схему зала и купить билеты на концерт, в театр или на шоу-представление. Кстати, в компании iTicket очень слаженная команда, которая может решить любой вопрос. Хочу выразить благодарность руководству iTicket за профессионализм в работе.

- Ильхам муаллим, Вы еще и свидетель важных вех в истории развития русдрамы...

- Период, когда великий лидер Гейдар Алиев вернулся к руководству, стал переломным для всех сфер нашей страны. Гейдар Алиев сыграл важную роль в решении практически всех проблем в политико-экономической, военной и культурной сферах. Особое внимание и заботу общенациональный лидер оказывал о развитии культуры и искусства. Государство оказало театру большую поддержку, мы стали работать очень плодотворно, вышли на новый уровень, поднимая планку все выше и выше.

В нашем театре работала и продолжает работать команда профессионалов, что могут подтвердить и наши зрители. Касается это как режиссеров и актеров, так и тех, кого, возможно, публика не знает в лицо, но труд и талант их безграничен. Например, заслуженные работники культуры: художник по костюмам Ольга Аббасова, художник по декорациям Александр Федоров, музыкальный оформитель Владимир Неверов - без этих людей не обходится ни один спектакль нашего театра. Это люди огромного мастерства, профессионалы. Каждый из них посвятил жизнь нашему театру. Ольга Аббасова и Александр Федоров работают у нас более 35 лет, а Владимир Неверов - 57 лет, на их счету больше ста спектаклей. Искренне скажу - у этих людей золотые руки, они могут все.

- Расскажите о периоде, когда театру пришлось на некоторое время закрыть свои двери...

- Наверное, вы имеете в виду, что мы закрылись в связи с ремонтом?

- Именно так...

- Сегодня политику общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжает его достойный преемник Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это касается всех сфер, в том числе и культуры. В 2006 году театр закрылся на капитальный ремонт и реконструкцию, которые были проведены в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Через два года, в 2008 году, наш отремонтированный и модернизированный храм искусства вновь открыл свои двери. В ходе капитального ремонта была проделана огромная работа - все инженерно-технические сооружения, осветительная и акустическая системы были полностью обновлены. Театр был оснащён новейшим световым и звуковым оборудованием. 26 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия здания Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна после реставрации и реконструкции.

С этого времени открылось "второе дыхание" нашего театра.

- Скажите, а те два года, когда здание театра было закрыто на ремонт, коллектив ведь выступал?

- Мы не могли потерять своего зрителя, и оставаться без творчества труппа тоже не хотела, поэтому нам нужна была временная площадка. Рядом с нашим театром есть Клуб моряков, который относился к КАСПАРу (прим. - Азербайджанское Каспийское морское пароходство). Александр Шаровский вместе с выдающимся драматургом Максудом Ибрагимбековым обратились к руководству компании, чтобы получить разрешение для театра временно выступать на сцене Клуба моряков. Когда разрешение было получено, встала задача оповестить зрительскую аудиторию. И наши сотрудники - контролеры, гардеробщицы ходили по улицам города с рекламными листовками, на которых был написан наш временный новый адрес, за что я им крайне благодарен. Так, за очень короткий период вся наша публика вернулась. Мы провели несколько премьер в Клубе, восстановили показы спектаклей. Несмотря на то, что наша родная сцена была временно недоступна, творчества и искусства мы не лишились. Клуб моряков превратился в филиал Бакинской русдрамы.

- Вы всегда говорите, что после ремонта у театра открылось "второе дыхание"...

- Без преувеличения это так. Мы стали работать с еще большей отдачей, ставили новые спектакли с прекрасными декорациями, музыкальным оформлением, бесподобными костюмами.

До ремонта мы в связи с плохими условиями даже не могли приглашать к себе гастролёров. После ремонта работа в этом направлении кардинально поменялась - я обратился к Адаляту Гаджиеву, который вступил в должность директора, с предложением приглашать гастролеров. Ведь грех иметь такой театр, такие условия, и не приглашать выступить у нас зарубежных мастеров сцены.

Один из первых спектаклей, который мы организовали, постановка "Держи меня крепче, люби..." с Анной Самохиной и Андреем Носковым в главных ролях. Так, в мае мы открыли театр после ремонта, а в июле уже состоялись первые гастроли. Начиная с того периода, на нашей площадке выступили ведущие корифеи театрального искусства России и других стран - Василий Лановой, Владимир Этуш, Евгений Князев, Алиса Фрейндлих, Александр Калягин, Ирина Муравьёва, Ирина Алфёрова, Лариса Удовиченко, Игорь Костолевский... И это малая часть великих имен, что были гостями нашего театра. Потом стали приезжать знаменитые театры - Малый театр России, Большой драматический театр, Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, Театр Вахтангова, Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера", театры из Израиля, Грузии и других стран. Самое главное, что не стыдно было их приглашать в наш театр, ведь здесь были созданы абсолютно все необходимые условия.

Помимо этого, коллективом нашего театра было поставлено множество спектаклей, которые собирали аншлаги. Перечислю только некоторые их них - "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун", "Федра", "Сон в летнюю ночь", "Братья Карамазовы", "Петербургский ростовщик", "Афинские вечера", "Али и Нино", "В хрустальном дворце", "Гордость и предубеждение", "Казанова: Уроки любви", "Миллионерша", "Церемония". Мы уделяем огромное внимание творчеству наших выдающихся драматургов - по произведениям Идаят Оруджева, Максуда Ибрагимбеков, Анара, Эльчина, Натига Расулзаде были поставлены любимые зрителями спектакли.

- Ведь Бакинская русдрама не только принимала зарубежных гостей, но и сама часто гастролировала?

- Мы несколько раз выступали в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Одессе, Киеве, Тбилиси, Пскове, Смоленске, Великих Луках, Ярославле, Махачкале. У Бакинской русдрамы есть визитная карточка - спектакль "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде. Гастроли с этим спектаклем всегда проходили на "ура", зарубежный зритель стоя аплодировал нашим актерам, восхищался их игрой. Так же принимали за рубежом постановки "Маскарад", "Федра", "Волки и овцы", "Судьба артиста".

Мы плодотворно сотрудничаем с российскими театрами в рамках программы "Большие гастроли" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России. При их организации проходили полноценные гастроли, что зарубежных театров в Баку, что нашего театра за границей. Говоря о полноценных гастролях, имею в виду показ спектакля в том виде, в котором он идет на родной сцене театра.

- Ильхам муаллим, спектакли для театра ставили ведь не только отечественные режиссеры?

- Наш театр стал реализовывать и международные проекты, мы приглашали для сотрудничества зарубежных режиссеров, художников. Так, на постановку спектакля "Семь красавиц" была приглашена художественно-постановочная группа из Литвы - режиссер-постановщик Йонас Вайткус, художники - Артурас Симонис и Сандра Страукайте, композитор Альгидас Мартинайтис. В творческом тандеме с нашим коллективом был создан потрясающий спектакль, который до сих пор входит в репертуар театра. А в "Год Низами Гянджеви" в Азербайджане постановка имеет особую актуальность. Постановку "Маскарада" вместе с Александром Шаровским осуществил художник-постановщик из России Никита Сазонов, а эксклюзивные костюмы создала Ирина Кружилина из США. Кстати, в "Маскараде" Александр Шаровский воплотил образ Арбенина, это знаменательный факт, ведь народный артист больше 20 лет не выступал на сцене театра в качестве актера.

Нашим актерам всегда интересно работать с зарубежными мастерами - это обмен опытом, знакомство с другой театральной школой.

- В театр Вы пришли, мало зная о работе администратора, считаете ли себя профессионалом по прошествии стольких лет?

- Мне слово "профессионал" нравится, но считаю, что главное - это любовь к работе, к делу, которым ты занимаешься. Как каждый орган человека выполняет свою функцию, так же и каждый человек должен заниматься своим делом. А я очень люблю свою работу, ценю ее и то доверие, которое мне было оказано в самом начале пути.

Кстати, проработав около 30 лет в театре, считаю себя еще в чем-то и психологом. Дело в том, что я нахожусь в постоянном контакте со зрителем, многих за годы работы знаю лично. А зритель бывает разный - может прийти на спектакль в плохом настроении, быть чем-то недовольным. Всегда говорю - переступив порог театра, пожалуйста, оставьте все свои житейские проблемы за его пределами. И, что самое главное, пессимистический настрой публики чувствуют актёры на сцене. Многие полагают, что, находясь под софитами, артисты ничего не замечают, но это не так - они очень хорошо ощущают настроение каждого зрителя в зале, любую его реакцию.

Даже нашим контролерам говорю, чтобы всегда улыбались, дарили заряд бодрости, позитива зрителю. Были случаи, когда зритель в зале мог начать есть что-то или заговорить по телефону, в такие моменты наши контролеры должны тактично, деликатно, не обидев гостя, объяснить, что этого делать в данный момент не следует.

То же самое и с юными зрителями. Работа с детьми вообще требует особого подхода, максимальной концентрации, постоянного внимания. Кстати, наш театр воспитал не одно поколение театралов.

- 2020 год - важный для Бакинской русдрамы, ведь театру исполнилось 100 лет...

- Думаю, самое знаменательное событие 2020 года - это наша Великая Победа. Этот год золотыми буквами вписан в историю Азербайджана, ведь мы около 30 лет жили в тоске по родным землям. В 2020 году доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила наши родные земли.

В планах театра постановка Александром Шаровским документального спектакля о Великой Победе Азербайджана в 44-дневной войне.

Сейчас на освобожденных от оккупации территориях развернуты масштабные восстановительные работы, и, думаю, в будущем, когда я буду договариваться о гастролях, разговор будет идти о двух городах - Баку и Шуше - колыбели азербайджанской культуры, сердце, жемчужине Карабаха.

- Расскажите о работе театра в период пандемии.

- В нашем театре работают профессионалы своего дела, и когда нам говорят, что после такого большого перерыва труппе потребуется много времени на восстановление, я так не думаю - максимум месяц, и мы вновь будем в строю. Мы репетируем в онлайн-формате, проводим читки пьес, разрабатываем план работы на будущее, идей много и мы планируем их все реализовать. Отмечу, что несмотря на то, что театры закрыты, ни один сотрудник не был уволен, и все работники получают зарплату.

До пандемии готовились к 100-летию театра, было много планов, к нам на юбилей должны были приехать именитые зарубежные коллеги, да и мы должны были выехать на гастроли. Все эти планы обязательно реализуются. Руководство нашей страны принимает все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, в республике проходит вакцинация. Думаю, что в скором времени мы сможем вернуться к привычной жизни, театры и другие учреждения культуры вновь распахнут свои двери.

- Ильхам муаллим, недавно Вам было присуждено почетное звание "Заслуженный работник культуры". Поздравляю Вас!

- Спасибо! Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 марта подписал распоряжения о награждении орденами и медалями и присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Звания "Народный артист" удостоен Фуад Османов, звание "Заслуженный артист" получили 10 актеров - Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Олег Амирбеков, Натаван Гаджиева, Инна Имранова, Белла Климашева, Мурад Мамедов, Юрий Омельченко, Теймур Рагимов, Милана Соколенко. Орденом "Эмек" 3-й степени награждены Наталья Балиева и Рита Амирбекова, медалью "Терегги" - Виктория Лерман, Николай Рудычев, Людмила Сапрыкина.

От имени театра, наших сотрудников хочу выразить признательность за внимание и высокую оценку нашего творческого труда. Мы всегда чувствовали и чувствуем поддержку со стороны руководства страны.

После того, как мне было присуждено почетное звание "Заслуженный работник культуры", мой телефон просто разрывался от поздравлений. Чувствовалось, что все поздравления искренние и звучат от души, в такие моменты осознаешь, что выбрал правильный путь в жизни, и занимаешься своим делом. Мысленно оборачиваешься назад, смотришь, чего ты достиг, и когда чувствуешь, что делаешь что-то полезное, что жизнь прожита не зря - ты сам себя форматируешь, происходит своего рода перезагрузка, и появляется желание идти дальше, больше работать, ставить новые цели и достигать новых вершин.

- К 100-летию театра был презентован документальный фильм. Вы его видели?

- Фильм снят творческой командой Русского дома в Баку, с нашей стороны съемочной группе были предоставлены архивные материалы. Дело в том, что о 100-летнем периоде деятельности нашего театра можно снимать сериалы, ведь нам есть что рассказать. Понятно, что хронометраж фильма ограничен, и за полтора часа невозможно охватить всю историю театра, рассказать обо всех актерах, режиссерах, директорах. В связи с этим некоторые моменты из летописи нашего театра в киноленте были не охвачены.

- Ильхам муаллим, спасибо Вам за интересную беседу.

- Благодарю, и хочу, пользуясь случаем, выразить признательность всем представителям СМИ. Мы очень ценим вашу работу, и благодарны за освещение нашей деятельности. Мы всегда рады видеть представителей СМИ в нашем театре, и принимаем их тепло, как членов нашей большой творческой семьи. Порой нам тоже нужен взгляд со стороны, и благодаря представителям СМИ мы можем посмотреть на спектакль с другой точки зрения.

Со многими представителями СМИ мы сотрудничаем уже долгие годы, например, журнал "БАКУ" стал нам родным. Журнал публикует очень интересные материалы об истории, культуре Азербайджана. И нам очень приятно, что на страницах столь прекрасного издания появляются материалы и о нашем театре, публикуются интервью с нашими актерами и режиссерами.

Кстати, раньше журналисты присутствовали на сдаче спектакля, а не на премьере. Но потом мы решили приглашать их именно в первый день показа. Ведь во время сдачи спектакля зал пустой, и журналист не ощущает энергию публики, не может понять то, как аудитория реагирует. Сейчас на каждой премьере нашего театра журналисты - одни из главных гостей, которые сидят в первом ряду.