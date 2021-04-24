Сямра Рагимли представит Азербайджан на конкурсе "Новая волна-2021"

Азербайджанская певица Сямра Рагимли представит нашу страну на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2021", сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Конкурс состоится в Сочи на сцене New Wave Hall с 19 по 25 августа. В нем примут участие представители Азербайджана, Австралии, России, Беларуси, Испании, Италии и ряда других стран.

"Новая волна" (New Wave) - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Идея его проведения принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

Сямра Рагимли - популярная азербайджанская певица. Представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2016". Участница вокального проекта O Ses Türkiye.