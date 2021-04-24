Махир Тагизаде стал финалистом Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева

Азербайджанский исполнитель Махир Тагизаде стал финалистом VI Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева в Москве, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

По итогам первого тура конкурса финалистами стали десять исполнителей, в числе которых и Махир Тагизаде. В финале свой вокальный талант продемонстрируют представители Азербайджана, Украины, России, Монголии, Беларуси.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева - это конкурс вокалистов, исполняющих как классический, так и эстрадный репертуар. К участию в нем допускаются профессиональные исполнители в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие специальное вокальное образование, а также студенты вокальных отделений музыкальных вузов и колледжей.

В состав жюри конкурса приглашаются ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижёры, режиссёры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний. Председатель международного жюри - народная артистка СССР Тамара Синявская.