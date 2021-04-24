Азербайджанский актер принимает участие в Международном кинофестивале goEast в Германии

Азербайджанский актер и телеведущий Кямран Агабалаев принимает участие в Международном фестивале фильмов Центральной и Восточной Европы goEast - Festival of Central and Eastern European Film, который проходит 20-26 апреля в Висбадене (Германия), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кинофестиваль goEast, который является одним из самых значимых в Европе, проводится ежегодно с 2001 года. Он радует поклонников альтернативного кино обширной программой и необычными форматами, привлекая большое число СМИ и кинематографистов. Остановить организаторов не смогла и пандемия. Как и в прошлом году, goEast проходит в гибридной форме (онлайн и частично в кинотеатрах - в тот короткий период, когда они открыты для публики). Ежегодно на фестивале отбирают художественные, документальные и анимационные фильмы из разных регионов Центральной и Восточной Европы, присуждаются премии в различных номинациях.

Кямран Агабалаев представляет на goEast азербайджано-французский полнометражный художественный фильм "Biləsuvar" (Билясувар), в котором сыграл главную роль. Картина представлена в основной конкурсной программе фестиваля.

Фильм снят азербайджанским режиссером и сценаристом Эльвином Адыгезалом. Проект реализован продюсерскими центрами Karakteres, Memuar Films и Adari Films. Продюсеры - Этьен де Рикод, Интигам Гаджилы и Ирада Багирзаде, оператор - Огтай Намазов.

Фильм повествует о жизни жителей небольшого азербайджанского города Билясувар. В кинокартине раскрываются человеческие качества и взаимоотношения, которые отражают внутреннюю суть людей, а не внешние впечатления.

В ролях - Кямран Агабалаев, Гюнель Зульфугарлы, Ильгар Дадаш, Тофиг Асланов, Лачын Асланова, Ниямеддин Аманов, Гюнель Мирзали, Джахангир Мелик, Мамед Гаджиев, Руслан Исмайлов, Теймур Гулиев и другие.