Гусейн Джавид: Творческий путь и схватка с собственной судьбой

Как принято говорить, на этом свете каждый несет свою ношу до конца. Могучий поэт-философ, великий драматург Гусейн Джавид прошёл насыщенный, радостный и грустный, счастливый и трагический жизненный путь. Судьба преподносила ему одно за другим тяжелейшие испытания и, к великому несчастью, он не смог выстоять в этой неравной, схватке с собственной судьбой...

Гусейн Абдулла оглы Расизаде родился 24 октября 1882 года в древнем городе Нахчыване. Семья Расизаде, одна из известных и уважаемых в округе, переехала в Нахчыван из села Шахтахты, расположенного на левом берегу реки Араз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, отец будущего гениального поэта был видным представителем местного духовенства и, естественно, в совершенстве знал арабский и персидский языки, мусульманскую теологию. В религиозном духе воспитывал и своих четверых сыновей и трёх дочерей. Старший сын Мухаммед получил основательное духовное образование, а средний, Ахмед был не только признанным певцом, но и прославился как марсияхан - исполнитель траурных и религиозных песнопений.

С семилетнего возраста Гусейн по желанию отца пять лет обучался в городской духовной школе моллахане. Затем, в 1895 году по совету Гурбанали Шарифова - отца будущего прославленного литературоведа профессора Азиза Шарифа (1895-1988) втайне перешёл в открытую годом раньше школу "Тарбия" ("воспитание") известного просветителя, поэта, публициста и педагога Мухаммеда Таги Сидги (1854-1903).

Но от такого дерзкого своеволия сына ахунд Абдулла пришёл в ярость, строго запретив ослушнику выходить из дому. Урезонить почтенного священнослужителя помогли авторитетные и уважаемые представители интеллигенции Нахчывана - заведующий светской школой Мухаммед Таги Сидги и просветитель Гурбанали Шарифов. И в конце концов отец сменил гнев на милость и разрешил Гусейну остаться в школе "Тарбия".

В 1898 году Гусейн успешно завершил начальное образование, и в 1899-1905 годах продолжил учебу в Тебризе, где совершенствовал свои знания в арабском и персидском языках, усердно занимался восточной литературой и философией. В 1905-1909 годах учился на филологическом факультете Стамбульского университета.

Г.Джавид с супругой Мюшкюназ, сыном Эртогрулом и дочерью Туран. 1936 г.

В Турции молодой Гусейн Расизаде знакомится с видными писателями и поэтами, под благотворным влиянием которых принимается за первые лирическо-сентиментальные поэтические пробы, подписываясь псевдонимом Джавид ("вечный"): "Маленькая зарисовка", "Любитель поэзии", "Морская пери", "В конце осени" и др.

В 1909 году Гусейн Джавид, полный радужных надежд, возвратился на родину и стал преподавать азербайджанский язык и историю литературы в азербайджанских школах Нахчывана, Гянджи и Тифлиса. В 1918 году переехал в Баку, где преподавал в разных учебных заведениях.

Первая книга стихов Джавида "Минувшие дни" вышла в свет в 1913 году в Тифлисе, а в 1917 в Баку был издан его второй сборник "Весенняя роса". Поэт написал множество стихотворений и поэм в романтическом стиле, прославившись в азербайджанской литературе как автор лирикоромантических стихов и лирико-эпических поэм, а также как создатель первых стихотворных трагедий и драм.

Поэма "Азер" (1926-1937), пьесы "Мать" (1910), "Марал" (1912), "Шейх Санан" (1914), "Шейда" (1916), "Пропасть" (1917), "Дьявол" (1918), "Пророк" (1922), "Афет" (1922), "Хромой Теймур" (1925), "Князь" (1929), "Звонкострунный саз" (1931), "Сиявуш" (1933), "Шахла" (1934), "Хайям" (1935), "Месть дьявола" (1936) и другие произведения великого поэта стали яркими событиями в азербайджанском литературном процессе первой половины XX столетия.

Появление в начале ХХ века литературного течения романтизма явилось важным фактором развития азербайджанской национальной общественно-художественной мысли. Вобрав в себя многовековые традиции азербайджанской поэзии и будучи проникнут идеями свободы и независимости, романтизм получил широкое признание и зародил большие надежды в обществе, стал новаторским и обогатил поэтические формы и стили.

Герои произведений крупнейшего представителя азербайджанского романтизма Гусейна Джавида отличаются духовным богатством, вынашивают мечты и надежды, формируют свои идеалы. Надо подчеркнуть, что романтизм в азербайджанской литературе, соединив национальное самосознание и общечеловеческие идеалы, сыграл большую роль в обогащении художественной мысли. Яркий могикан этого литературного течения, Джавид также прославился как основатель романтической драматургии.

Гусейн Джавид и поэт Абдулла Шаиг

Гусейн Джавид - крупнейший поэт-гуманист и драматург-романтик, мудрый философ, еще более приумноживший славу классической азербайджанской и восточной поэзии.

Катаклизмы, противоречия современной ему эпохи подводят поэта к необходимости отбросить абстрактные выводы и представления, ставить и решать злободневные проблемы современности, обращаться к прошлому, чтобы на основе его уроков, на историческом и легендарном материале раскрыть природу контрастов и противоречий века, обещавшего ознаменоваться прогрессом и развитием цивилизации, но, увы, оказавшегося полным социальных и политических кризисов, потрясений и несчастий.

В своей драматургии Джавид раскрыл власть тёмных сил и изобразил контрасты эпохи, представив яркую галерею сильных, неординарных героев, бунтующих против несправедливости, тирании и произвола. Именно эти пьесы явились важной вехой в развитии романтизма, сохранили обаяние и идейно-эстетический мир этого направления, возникшего в азербайджанской литературе в начале прошлого века.

К огромному сожалению, творческий взлёт великого романтика внезапно оборвался в страшном 1937 году, когда он был арестован по обвинению в поддержании "контрреволюционных" связей с "целым рядом мусаватистов, с коими ведёт мусаватские беседы... Группирует вокруг себя контрнационально настроенных молодых поэтов, коих обрабатывает в мусаватском духе".

Естественно, Джавид ни в чём себя не считал виновным, да и не в чем было признаваться. Тем не менее, 9 июня 1939 года его приговорили к 8 годам лагеря без права на переписку и сослали в суровую Сибирь - в село Шевченко Иркутской области.

Здесь 5 декабря 1941 года и умер один из гениальных романтиков мировой словесности. Гроб с телом поэта был захоронен под номером 59 на сельском кладбище, в вечной мерзлоте.

И только через 41 год прах великого азербайджанского поэта, в числе многих других ставших жертвами советской репрессивной системы, вернулся на родину. Произошло это по инициативе Гейдара Алиева, тогдашнего первого секретаря ЦК КП Азербайджана, который в связи со 100-летним юбилеем гениального поэта согласовал перезахоронение останков на родине лично с Л.И.Брежневым и Ю.В.Андроповым.

Обнаружение могилы Гусейна Джавида. 1982 год

Останки Г.Джавида везут в Азербайджан

Церемония перезахоронения Г.Джавида в Нахчыване. 3 ноября 1982 года

14 октября 1982 года партийная делегация Нахчыванской АССР в составе Гамида Джафарова, Тельмана Алиева и Закира Алиева вылетела в Иркутск. До села Шевченко добрались только 21 октября и с помощью местных жителей разыскали могилу Джавида. Была проведена эксгумация; 24 октября делегация с останками поэта вылетела из Иркутска в Москву, а 26 октября самолёт приземлился в Баку.

После прощальной церемонии во дворце Ширваншахов, 1 ноября поздно ночью гроб с телом Джавида привезли в дом, в котором до ареста он жил с семьёй. Наконец, 3 ноября его останки были перевезены в родной Нахчыван и захоронены рядом с отчим домом, под тутовым деревом.

Над могилой поэта был воздвигнут величественный мавзолей, и 13 сентября 1996 года в нём были захоронены перевезённые из Баку останки жены поэта Мюшкиназ ханум и сына Эртогрула, а 12 сентября 2004 года рядом с ними была похоронена и дочь поэта Туран ханум Джавид.

Вот таким изнурительным, каторжным оказался последний отрезок земного пути гениального азербайджанского поэта. Судьба его не всегда радовала, зато взятый им когда-то с присущей юности самонадеянностью литературный псевдоним Джавид полностью оправдался: воистину творческое наследие Гусейна Джавида оказалось вечным.