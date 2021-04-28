Объявлен музыкальный конкурс, посвященный Великой победе Азербайджана

Министерство культуры, Союз композиторов Азербайджана и Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) объявляют конкурс на лучшее символическое произведение. Конкурс посвящен Великой победе в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства.

Конкурс в категории символических музыкальных произведений пройдет с 1 мая по 1 октября 2021 года, и в нем могут принять участие композиторы, получившие профессиональное образование в возрасте 25-35 лет.

Произведения участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут народная артистка Азербайджана, председатель Союза композиторов Франгиз Ализаде, заслуженный деятель искусств, профессор БМА Айдын Азимов, народный артист, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Фахраддин Керимов, заслуженный деятель искусств, профессор БМА Хаджар Бабаева, композитор, педагог средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Аяз Гамбарли.

Обсуждения произведений пройдут в закрытом формате. Информация о победителях конкурса будет опубликована на сайте министерства культуры Азербайджана 15 октября.

Произведения авторов - победителей прозвучат на концерте Qələbə ("Победа"), который планируется провести 8 ноября 2021 года в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.