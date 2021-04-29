https://news.day.az/culture/1338541.html В честь 100-летия Бакинской музыкальной академии пройдет онлайн-концерт - ФОТО
В честь 100-летия Бакинской музыкальной академии пройдет онлайн-концерт - ФОТО
30 апреля в 12:00 пройдет в ZOOM состоится концерт-поздравление в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли.
Как сообщили Day.Az в БМА, с приветственной речью на онлайн-мероприятии выступят ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный артист России Алексей Васильев и ректор БМА, народный артист Фархад Бадалбейли.
В концерте примут участие студенты Санкт-Петербургской консерватории и БМА.
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