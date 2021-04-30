Сегодня во всем мире отмечают День джаза

Первый Международный день джаза прошел в 2012 году. О введении новой даты в календарь и установления её празднования на 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. Целью праздника является "повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт un.org, джаз возник в конце 19 - начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности, стирая границы между народами и государствами.

Поэтому джаз является символом единства и мира, снижает напряженность в отношениях между людьми, социальными группами и общинами, способствует гендерному равенству. Этот музыкальный жанр поощряет художественное новаторство, импровизацию, новые формы творческой деятельности, а также использование традиционных музыкальных форм при создании новых жанров.

История азербайджанского джаза берет своё начало с 30-х годов XX века. Первый джазовый оркестр в Баку в 1938 году создали знаменитые азербайджанские композиторы Ниязи и Тофик Гулиев, выступавший в молодости с первым джазовым оркестром СССР, оркестром Александра Цфасмана. Оркестр Гулиева и Ниязи, называвшийся "Государственным эстрадным оркестром" (его также называли "Государственный джаз"), стал основой азербайджанского джаза.

Азербайджанский джаз-мугам зародился в Баку благодаря его основателю, музыканту и композитору Вагифу Мустафазаде. В азербайджанском этно-джазе, или джаз-мугаме, в зависимости от фантазии исполнителей, сочетаются новоорлеанские ритмы и музыкальные традиции Востока.

Азербайджанские исполнители джаза являются участниками и победителями многих международных джаз-фестивалей и конкурсов, последним из которых стал международный джаз-фестиваль в Монтрё (Швейцария). На прошедшем с 3 по 18 июля 2009 года 43-м Джаз-фестивале в Монтрё Азербайджан в проекте "Восточные сладости" представляли такие исполнители и группы, как трио Азизы Мустафазаде, трио Эмиля Ибрагима, квартет Зульфигара Багирова, Исфар Сарабский, группа "Бакустик Джаз" во главе с Салманом Гамбаровым.