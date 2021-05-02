В Союзе композиторов продолжаются прослушивания новых произведений азербайджанских композиторов

В Союзе композиторов Азербайджана продолжаются прослушивания новых музыкально-сценических произведений азербайджанских композиторов. Радует то, что, несмотря на неослабевающую пандемию и обусловленные ею ограничения, творческая активность создателей музыки не снизилась, а напротив, возросла, и в секретариат Cоюза композиторов поступили и продолжают поступать заявки на прослушивание новой музыки. Существенно и то, что внимание композиторов направлено на такие крупные и сложные жанры, как симфонические и сценические произведения. Именно в них авторы стремятся осмыслить и запечатлеть средствами музыки как события современности, так и, обратившись к историческим темам, вскрыть мотивы, созвучные нашему времени, его морально-нравственным критериям, духу времени.

Как уже сообщалось, в связи с 880-летним юбилеем гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и объявлением Президентом Ильхамом Алиевым 2021 года "Годом Низами", были созданы новые балеты, вдохновленные бессмертными шедеврами великого поэта. Это - "Фитня" народного артиста республики, композитора Азера Дадашева (автор либретто - Аждар Улдуз) и балет "Нушаба и Искендер" заслуженного деятеля искусств Мамедаги Умудова (автор либретто -Теймур Керимли). Они были прослушаны на заседаниях секции симфонической и сценической музыки, одобрены коллегами и рекомендованы к постановке на сцене театра, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов.

Историческая тема получила отражение в балете Лалы Джафаровой "Рустам и Зохраб" по мотивам "Шахнамэ" Фирдоуси (либретто автора), а также в балете "Тадж-Махал" заслуженного деятеля искусств Джейхуна Аллахвердиева (автор либретто - Гамлет Исаханлы). Музыка балетов, представленная в формате высококачественной аудиозаписи, была воспринята с большим интересом.

Отрадно отметить, что к столь непростому, синтетическому жанру, как балет, обращаются не только опытные композиторы старшего поколения, но и молодые авторы. Последние два прослушивания были посвящены обсуждению новых балетов Вугара Джамалзаде - "Бейряк и Банучичек" и Илахи Исрафиловой - "Деде Коркут". Оба балета в качестве сюжетной основы используют различные мотивы героического эпоса огузов "Китаби Деде Коркут". Музыка молодых композиторов была выслушана с большим вниманием, после чего состоялось обсуждение. В целом отмечалось, что балеты обоих молодых авторов написаны на хорошем профессиональном уровне.

Все прослушивания были организованы по инициативе секции симфонической и сценической музыки Союза композиторов, которую курирует секретарь Союза, заслуженный деятель искусств Джалал Аббасов и председатель секции, народный артист Азер Дадашев. В этих заседаниях неизменно принимала участие председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде, секретарь Союза, заслуженный деятель искусств Земфира Кафарова, а также ответственный секретарь Джамиля Гасанова, которые с большой доброжелательностью давали молодым свои творческие рекомендации и профессиональные советы.

Остается выразить надежду на то, что результатом проделанной Союзом композиторов работы и активности композиторов всех поколений, станет тот факт, что новые музыкально-сценические произведения в недалеком будущем увидят свет рампы, и их образы обретут жизнь в красочном звучании оркестра и выразительной пластике танца.