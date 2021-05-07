«Низами и музыка» - Союз композиторов изучает связь поэзии Низами с творчеством азербайджанских музыкантов

В Союзе композиторов Азербайджана продолжается цикл мероприятий, посвященных "Году Низами". Цикл включает в себя ряд творческих проектов, некоторые из которых уже получили старт, а другие еще готовятся к воплощению. Среди них - Научно-практические музыковедческие конференции на тему "Низами и музыка", задачей которых является исследование связи поэзии Низами с творчеством азербайджанских композиторов, с различными музыкальными жанрами, раскрытие роли музыки в произведениях великого поэта и др.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, второй проект - это Республиканский композиторский конкурс на создание лучшего вокального сочинения - романса-газели на слова Низами, целью которого является возрождение и развитие жанра музыкальной газели, основанного великим Узеиром Гаджибейли.

Заключительным этапом цикла мероприятий, посвященных году Низами, будет большой концерт из произведений азербайджанских композиторов на слова гениального поэта.

Как уже сообщалось, первая музыковедческая научно-практическая конференция на тему "Низами и музыка" уже состоялась в начале апреля. А 5 мая, в зале Союза композиторов прошла вторая конференция. Вступительным словом ее открыла секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, председатель секции "Музыковедение и музыкальная критика", профессор Земфира Кафарова. Затем слово было предоставлено докладчикам.

Доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств, профессор Имруз Эфендиева выступила с темой "Труды азербайджанских музыковедов, посвященные Низами"; доктор философии по искусствоведению Кенюль Насирова представила доклад на тему "Из истории создания оперы Б.Асафьева "Славянская красавица"; музыковед Наргиз Гуламова - "Поэзия Низами в творчестве Тофика Бакиханова (на примере балета "Добро и Зло").

Опере Солтана Гаджибекова "Искендер и пастух" посвятила свое выступление доктор философии по искусствоведению Айтян Бабаева; хоровые произведения азербайджанских композиторов на слова Низами были проанализированы в докладе доктора философии по искусствоведению Хабибы Мамедовой; доктор философии по искусствоведению Беновша Рзаева выступила с докладом "Мугам Рахаб периода Низами в композиторском творчестве".

Все выступления были выслушаны с большим вниманием, многие их них содержали новые, нигде ранее не опубликованные интересные сведения. Несмотря на то, что тема "Низами в музыке" разрабатывается на протяжении уже многих лет, она продолжает волновать исследователей, вокруг нее ведутся все новые и новые изыскания, вскрываются новые значительные факты и немаловажные детали.

Научно-практические конференции на тему "Низами и музыка" будут продолжаться на протяжении всего "Года Низами". Союз композиторов Азербайджана открыт для новых идей и интересных предложений, связанных с именем гениального поэта и мыслителя.