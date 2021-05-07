В Баку устанавливается памятник Муслиму Магомаеву

На бакинском приморском бульваре ведутся работы по установке памятника народному артисту СССР, певцу Муслиму Магомаеву.

Как передает Day.Az, авторами памятника является скульптор, народный художник, академик Омар Эльдаров и архитектор Нариман Имамалиев.

Подробно о ходе работ по возведению памятника смотрите в репортаже Xezer Tv.