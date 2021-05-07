https://news.day.az/culture/1340735.html В Баку устанавливается памятник Муслиму Магомаеву - ВИДЕО
В Баку устанавливается памятник Муслиму Магомаеву - ВИДЕО
На бакинском приморском бульваре ведутся работы по установке памятника народному артисту СССР, певцу Муслиму Магомаеву.
Как передает Day.Az, авторами памятника является скульптор, народный художник, академик Омар Эльдаров и архитектор Нариман Имамалиев.
Подробно о ходе работ по возведению памятника смотрите в репортаже Xezer Tv.
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