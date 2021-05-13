Фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше организован на высочайшем уровне

Участники и гости музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в восторге от того, что находятся в городе Шуша и что здесь на высочайшем уровне организован такой потрясающий фестиваль. Было ощущение, что все слышат торжество нашей музыки, торжество справедливости.

Об этом сказал Trend Life народный артист Азербайджана, директор средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, известный дирижер Теймур Гейчаев, передает Day.Az.

Он отметил, что в последний раз был в Шуше в 1978 году в составе студенческой группы консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) на юбилее известного композитора Сулеймана Алескерова.

"И вот спустя столько лет я вновь приехал в город Шуша. Конечно, испытываю восторг. Во-первых, Шуша - это жемчужина искусства, и музыканты здесь чувствуют себя как в колыбели у матери. Во-вторых, был выстроен фантастически красивый концерт, программа фестиваля очень насыщенная, яркая, разнообразная. Все было подготовлено с большим вкусом.

Проходя по улицам города, безусловно, вспоминаешь наших отважных, доблестных военнослужащих, которые сражались за Родину, отдали свои жизни во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики. Эта земля, обагренная кровью, стала еще более нежной и ранимой. В этом смысле ощущение двоякое - это и огромная радость от нахождения в городе Шуша, и печаль по нашим погибшим воинам", - подчеркнул Теймур Гейчаев.

Напомним, что международный фестиваль "Харыбюльбюль" проводился в 1989-1991 годы.