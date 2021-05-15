Азербайджанский сюрреализм в Португалии

Картины "Импрессия" и "Мириада" азербайджанского художника-сюрреалиста, художника-постановщика фильмов, лауреата международных премий, заслуженного художника Азербайджана Мехрибан Эфенди будут представлены в ­Arts and spectacular center CAE города Фигейра-да-Фош в рамках международной экспозиции Surrealizm Now.

Об этом сообщила Day.Az сама автор работ.

Выставка пройдет с 15 мая по 11 июля с участием 124 художников из 52 стран.

Мехрибан Эфенди с 2010 года участвует в международном проекте Surrealism Now (Сюрреализм сегодня, при финансовой поддержке Bissaya Barretto Foundation, руководитель - Сантьяго Рибейро), который объединяет художников из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Работы Эфенди с успехом были представлены в Португалии, США, Голландии, Болгарии, Словакии, Германии, Франции, Италии и Македонии и других странах, удостоены международных наград. В 2014 году была награждена престижной итальянской премией имени Сандро Боттичелли "За искусство и талант", которая вручается Фондом Сальваторе Руссо. В 2016 году работы Мехрибан Эфенди вошли в книгу "Polychromia" (международное издательство Studio Byblos, Италия) о лучших современных художниках-сюрреалистах по версии National Geografic.