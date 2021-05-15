На российском телеканале покажут передачу, посвященную Рашиду Бейбутову

15 мая на телеканале "Россия 1" в 19:00 по бакинскому времени в эфир выйдет программа "Привет, Андрей", посвященная прославленному азербайджанскому певцу, обладателю мягкого лирического тенора, народному артисту СССР Рашиду Бейбутову.

Как передает Day.Az, знаменитые гости вместе с ведущим Андреем Малаховым в теплой и дружеской атмосфере поделятся друг с другом и телезрителями приятными воспоминаниями, связанными с выдающимся эстрадным и оперным исполнителем.