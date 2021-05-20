Эмин Агаларов о фестивале "ЖАРА" в Москве и Баку

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов встретился с журналистами в Sea Breeze Resort & Residences, рассказал о проведении фестиваля "ЖАРА" в Москве и Баку и поделился своими планами на будущее, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этом году Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" отметит свой первый юбилей - пятилетие - в Москве, на территории комплекса "Лужники", с 23 по 27 июня. Концепция фестиваля, традиционно проходившего на каспийском побережье в Баку, останется прежней. Зрителей ожидают пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие около 250 артистов из России и стран СНГ.

"Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мер провести фестиваль в Баку в прошлом и нынешнем годах оказалось, к большому сожалению, невозможно. Чтобы не пропускать еще один год, было принято решение провести "ЖАРУ" в Москве. Из Азербайджана также будут приглашены артисты. Имена пока не буду называть, над этим работает моя команда", - отметил организатор фестиваля.

Музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу стал значимым событием в культурной жизни страны. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 тысяч зрителей в день и более 150 миллионов телезрителей в разных странах. Фестиваль запоминается яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой атмосферой. Фестиваль "ЖАРА" в Баку запланировано провести в 2022 году, с 27 по 31 июля.

"Артисты очень расстроились, что из-за пандемии не смогли приехать в Баку, в том числе и зрители, что не получилось провести фестиваль. Но будем готовиться к следующему году и проведем еще более грандиозный, яркий и фееричный фестиваль "ЖАРА". За этот год Sea Breeze Resort & Residences еще больше расширит свою инфраструктуру, и все гости вновь станут свидетелями замечательного праздника. В Баку, в отличие от Москвы, также будет представлена программа с участием турецких исполнителей. Очень надеюсь на проведение фестиваля "ЖАРА" в Баку в следующем году", - поделился планами артист.

По его словам, благодаря фестивалю "ЖАРА" удалось продемонстрировать потенциал Sea Breeze Resort & Residences и сделать его одним из туристических центров.

"У "ЖАРЫ" есть радиостанция, телеканал, журнал, напитки. Выступали с фестивальными концертами в Израиле, Германии, ОАЭ, городах России, у нас много планов по дальнейшему расширению деятельности под этим брендом. Благодаря "ЖАРЕ" многие узнали об этом туристическом центре на побережье Каспийского моря в Баку, во время фестиваля приезжают гости из разных стран мира", - отметил Эмин Агаларов.

По его словам, как только появится возможность, он со своими друзьями - артистами с огромным удовольствием представит концертные программы в Карабахе и на других освобожденных территориях.

Он также сообщил, что в ближайшие две недели в Москве и Баку будет снят клип на новую композицию "Отпусти и лети". Также в ближайшие месяцы Эмин Агаларов собирается выпустить новый музыкальный альбом и возобновить сотрудничество с известным российским композитором, музыкальным продюсером и исполнителем Максимом Фадеевым.

Как известно, в марте этого года была заключена одна из самых крупных сделок в истории российской музыкальной индустрии. Warner Music Group приобрела российский лейбл Zhara Music, который был основан в 2018 году Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым (Bahh Tee). Лейбл был переименован в Atlantic Records Russia и стал российским подразделением американской звукозаписывающей компании Atlantic Records, входящей в Warner Music Group. Генеральным продюсером стал Бахтияр Алиев. Эмин Агаларов по-прежнему будет поддерживать азербайджанских исполнителей, проживающих в России, и обещает появление новых имен и талантов.