Впервые в Азербайджане пройдет церемония награждения Golden Palm Awards ("Золотая пальмовая ветвь"), организованная Brand İnvestment Group и Reputation Incorporated,

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend PR-директор Вугар Сафарли.

Golden Palm Awards является престижной премией Турции, которая вручается с 2014 года за достижения в сферах культуры, искусства, медиа, бизнеса, медицины, спорта, моды, архитектуры. Ее обладателями являются такие знаменитости, как Синан Акчил, Мурад Боз, Кенан Доулу, Мустафа Чечели и многие другие.

Мероприятие запланировано провести в Баку в июне в соответствии с правилами карантинного режима.

Эта церемония вручения Golden Palm Awards станет восьмой по счету, и ожидается, что в ней примут участие турецкие знаменитости.

Директор Reputation Incorporated Садиг Джафаров сообщил, что в рамках церемонии награждения будут организованы развлекательная программа и гала-вечер. Мероприятие продлится два дня.

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