Скончался народный художник Таир Салахов

Выдающийся азербайджанский художник Таир Салахов умер в Германии в возрасте 92 лет.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщила его дочь Айдан Салахова.

Таир Салахов - советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы.

Создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана ("С вахты", "Утренний эшелон", "Ремонтники", "Над Каспием", "Утро на Каспии" и др.), пейзажах Абшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.