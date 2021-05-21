https://news.day.az/culture/1344590.html Скончался народный художник Таир Салахов
Скончался народный художник Таир Салахов
Выдающийся азербайджанский художник Таир Салахов умер в Германии в возрасте 92 лет.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщила его дочь Айдан Салахова.
Таир Салахов - советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы.
Создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана ("С вахты", "Утренний эшелон", "Ремонтники", "Над Каспием", "Утро на Каспии" и др.), пейзажах Абшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.
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