Скончался азербайджанский танцор Горхмаз Гурбанов

На 81 году жизни скончался известный азербайджанский танцор и хореограф, заслуженный артист Горхмаз Гурбанов, сообщает Day.Az.

Горхмаз Гурбанов родился 18 июля 1940 года в Баку. Выпускник Бакинской хореографического училища (ныне Бакинская академия хореографии). С 1958 года выступал в соcтаве Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца (с 1984 года носит имя выдающегося композитора Фикрета Амирова), был ведущим танцором и хореографом, балетмейстером и художественным руководителем коллектива, который с большим успехом гастролировал во многих странах мира, пропагандируя азербайджанское танцевальное искусство. На протяжении более 50-летней творческой деятельности также работал с коллективами Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова и Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка". Вместе с легендарным Алибабой Абдуллаевым ставил такие номера как "Yallı-Zorxana", "Bulaq başında", "Şəki", "Çobanlar", "Bənövşə", "Ceyran", "Qarabağ maralı", "Nazeləmə", "Lənkəran", "Azərbaycan" "Qələbə", "Xalqlar dostluğu", "Bayram", "Neftçilər" и т.д..

Allah rəhmət eləsin