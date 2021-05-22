Работы Таира Салахова в коврах

Весть о кончине Таира Салахова потрясла до глубины души. Принять факт, что люди рано или поздно уходят в иной мир, всегда сложно, внутри все протестует, противится.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

"В нашем музее демонстрируются ковры, сотканные по живописным произведениям художника. Совсем недавно, в 2018 году, мы отмечали 90-летие корифея, открыли выставку, на которой были представлены ковры последних лет - портреты Фикрета Амирова, Максуда Ибрагимбекова, Кёроглу, дополнившие постоянную экспозицию с работами Таира Тимуровича. Это было счастливое для меня время! Я имела счастье общаться с этим легендарным человеком, мы долго говорили об искусстве, о его жизни... Мне было интересно, почему он выбрал технику ковра для нового воплощения своих работ. На мой вопрос об этом Таир Тимурович рассказал, что все началось с одной фотографии, которую ему как-то довелось увидеть - на ней был изображен Пикассо на фоне гобелена, сотканного по его полотну "Авиньонские женщины". И Таиру Тимуровичу захотелось воплотить в подобной технике и свои работы. Он так увлеченно рассказывал о своих коврах, о том, с каким удовольствием работает с художниками по ковру и ткачами, уточняя эскиз, подбирая оттенки нитей, которые должны передать живописную палитру... Поражало, каким он был неутомимым энтузиастом, как неустанно открывал все новые и новые горизонты, не боясь экспериментировать и углубляться в художественный мир ковра, занявшего в его творчестве большое место", - отметила Ширин Меликова.

По ее словам, этот великий художник, который оставил огромный след в истории изобразительного искусства XX века, был совершенно необыкновенной личностью, тонким, чутким собеседником, общение с которым открывало невообразимые горизонты, когда ты словно оказывался на другой планете, населенной людьми-легендами, великими из великих, о которых он так просто и живо рассказывал.

"Было невероятно приятно наблюдать их отношения с супругой (ред. - экс-солистка Государственного ансамбля Игоря Моисеева Варвара Александровна Салахова, скончалась 29 ноября 2020 года), которую он трепетно любил, и был влюблен в нее таким свежим, восторженным чувством, словно только что встретил. Как эта красивая пара пронесла сквозь годы свою любовь! Тяжелое чувство утраты... Светлая память великому азербайджанскому художнику и гражданину Таиру Салахову", - сказала директор музея.

Напомним, что 21 мая 2021 года на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана, России Таир Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики. Один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.