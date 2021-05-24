https://news.day.az/culture/1345492.html Проходит церемония прощания с Таиром Салаховым
Проходит церемония прощания с Таиром Салаховым
Проходит церемония прощания с народным художником Таиром Салаховым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, церемония проходит в галерее Art Gallery в Ичеришехер. В ней принимают участие члены семьи и родственники художника.
Таир Салахов будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения. Народный художник скончался 21 мая в Германии, где проходил лечение.
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