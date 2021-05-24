Проходит церемония прощания с Таиром Салаховым

Проходит церемония прощания с народным художником Таиром Салаховым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, церемония проходит в галерее Art Gallery в Ичеришехер. В ней принимают участие члены семьи и родственники художника.

Таир Салахов будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения. Народный художник скончался 21 мая в Германии, где проходил лечение.