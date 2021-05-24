Свои лучшие работы Таир Салахов посвятил родному краю – Азербайджану

Член-корреспондент Российской академии искусств, профессор Ульяновского государственного университета, почетный доктор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, народный художник России Никас Сафронов поделился в соцсети своими мыслями в память о всемирно известном мастере кисти Таире Салахове, сообщает Day.Az.

"...Ушел из жизни Таир Салахов - большой Мастер, народный художник СССР. Это был человек с непростой судьбой. Его отца репрессировали в 1937. И матери пришлось одной поднимать пятерых детей. "За 20 лет в наш дом не зашел ни один человек, все боялись: это ведь была семья врага народа. Нам не подавали руки, мы, дети, выросли в какой-то изоляции", - вспоминал он потом.

Однако, несмотря на тяжелую жизнь, Таир Салахов сделал все, чтобы окончить и Художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, и Художественный институт имени Сурикова в Москве.

Свои лучшие работы этот художник посвятил своему родному краю - Азербайджану. Он работал в стиле сурового реализма - взять хотя бы его замечательные работы про нефтяников, где он показывал тяжелый труд бакинских рабочих", - написал Никас Сафронов.

Он отметил, что с детства любил портреты, созданные Таиром Салаховым, композиторов Гара Гараева и Дмитрия Шостаковича, великой балерины Ольги Рукавишниковой, которые часто публиковались в советских журналах.

"Таир Салахов владел в совершенстве различными техниками. Многие в советское время, не имея возможности выезжать за границу, узнавали ее по его живописным и графическим циклам, посвященным Америке, Индии, Италии и т.д. Он точно и четко показывал самые характерные детали той или иной страны...

Помню, когда я встречался с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, он с гордостью говорил, что азербайджанский народ дал миру великого художника Таира Салахова. И я с ним абсолютно согласен.

Уход этого великого художника - большая утрата для Российской академии художеств, где он являлся вице-президентом и был одним из самых ярких ее представителей. Огромная потеря для его дочерей и сына. И для всего мирового сообщества, которое любит искусство.

Мы все, кто его знал, будем всегда помнить этого светлого, с тонким юмором и невероятной харизмой гражданина мира. Выражаю свои искренние соболезнования семье Таира Теймуровича, всем его близким и друзьям", - написал Никас Сафронов.

Сегодня на первой Аллее почетного захоронения в Баку прошла церемония прощания с Таиром Салаховым.

Напомним, что 21 мая на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана и России Таир Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку, являлся выпускником Художественного училища имени Азима Азимзаде, Московского государственного академического художественного института имени В.И.Сурикова, почетным членом более 20 престижных зарубежных академий и творческих организаций, почетным гражданином ряда городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В.И.Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни страны, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики.